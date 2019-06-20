"Горячо люблю тебя!" Порошенко сделал интимное признание: опубликовано трогательное фото

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в который раз признался в пламенной любви своей жене Марине Порошенко, с которой они в браке уже 35 лет.
Об этом политик написал в Facebook и опубликовал семейное фото в "Туннеле любви" в Клевани, что на Ривненщине.
Петр Порошенко, Марина Порошенко
Facebook Петра Порошенко
"Влюбленные пары мечтают посетить "Тоннель любви" в Клевани. Марина, горячо люблю тебя, как и 35 лет назад", – написал пятый президент Украины.
Пользователи также поделились своими эмоциями и поддержали супругов.
Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко растрогал пользователей сети посланием на День отца, которое он записал вместе с сыном Алексеем.
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