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"Горячо люблю тебя!" Порошенко сделал интимное признание: опубликовано трогательное фото

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Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в который раз признался в пламенной любви своей жене Марине Порошенко, с которой они в браке уже 35 лет.

Об этом политик написал в Facebook и опубликовал семейное фото в "Туннеле любви" в Клевани, что на Ривненщине.

Петр Порошенко, Марина Порошенко

Петр Порошенко, Марина Порошенко

Facebook Петра Порошенко

"Влюбленные пары мечтают посетить "Тоннель любви" в Клевани. Марина, горячо люблю тебя, как и 35 лет назад", – написал пятый президент Украины.

Новости
Порошенко проехался в интерсити и вызвал ажиотаж в сети

Пользователи также поделились своими эмоциями и поддержали супругов.

"Горячо люблю тебя!" Порошенко сделал интимное признание
"Горячо люблю тебя!" Порошенко сделал интимное признание
"Горячо люблю тебя!" Порошенко сделал интимное признание
"Горячо люблю тебя!" Порошенко сделал интимное признание
"Горячо люблю тебя!" Порошенко сделал интимное признание

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко растрогал пользователей сети посланием на День отца, которое он записал вместе с сыном Алексеем.

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Персоны
Марина ПорошенкоПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Тема интима не раскрыта.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
мимишна! Бггг)
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леня зе
леня зе
вот же СИЛОС.:):):)котика не хватает или птички со сломанным крылом.:))
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