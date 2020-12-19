Порошенко принял участие во флешмобе благодарности украинским медикам

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Петр Порошенко

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко принял участие во флешмобе благодарности украинским врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Акцию благодарности инициировал журналист и ведущий Савик Шустер.

Петр Порошенко поблагодарил известную украинскую инфекционистку, доктору медицинских наук, профессора Ольгу Анатольевну Голубовскую.

"По приглашению Шустер online принял участие во флешмобе благодарности нашим врачам, которые героически борются с пандемией. Несколько недель в моей жизни моим Верховным Главнокомандующим была Ольга Голубовская. Как будто солдат дисциплинированно выполнял все ее приказы. И вернулся в строй. Ольга Анатольевна, спасибо вам от нашей семьи и от тысяч пациентов, которых вы поставили на ноги", – сказал Порошенко.

Ольга Голубовская с начала эпидемии коронавируса кроме врачебной практики ведет большую разъяснительную, просветительскую работу, а также защищает права медицинских работников.

Она, в частности, жестко раскритиковала бюджет на 2021 год за недостаточное финансирование медицины и низкие зарплаты врачей, и призвала депутатов не голосовать за такую смету.

Петр Порошенко предложил свой план преодоления последствий пандемии. "Европейская Солидарность", в частности, требует вернуть медицинской отрасли деньги, которые тратятся с ковидного фонда на так называемое "большое строительство", обеспечить 300% доплаты медработникам за работу с коронавирусной болезнью, ввести страхование для всех медиков, заболевших или умерших от ковида, провести широкомасштабное тестирование, а также обеспечить бесплатную вакцинацию для всех граждан Украины.

Порошенко принял участие во флешмобе благодарности украинским медикам

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии закупили более 130 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс антивирусных очков, более 50 тыс высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Порошенко принял участие во флешмобе благодарности украинским медикам

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии – 27 тыс. костюмов, которые передают в больнице. Сейчас Фонд Порошенко совместно с волонтерами закупает кислородные концентраторы. Уже доставлены 12 аппаратов, которые передали в регионы, заключен контакт на поставку еще 75 концентраторов.

Порошенко принял участие во флешмобе благодарности украинским медикам

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Порошенко призвала направить 400 млн из бюджета Киева на борьбу с COVID-19. После проведения аудита в бюджете Киева обнаружили 422 миллиона гривен неиспользованных средств, которые еще в этом году можно перенаправить в больнице на борьбу с пандемией коронавируса.

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