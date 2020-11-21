Порошенко примет участие в форуме по безопасности в Галифаксе

Лидер политической партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко примет участие в престижном ежегодном Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе, который состоится 20-22 ноября, передает сайт партии.

Во время мероприятия, которое традиционно соберет круг влиятельных международных деятелей и экспертов по проблематике мировой безопасности, Петр Порошенко представит свое видение противодействия современным вызовам, угрозам и укреплениям основ демократического мироустройства.

Важную внимание будет уделено продолжающемуся противодействию российской агрессии и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко считает День Достоинства и Свободы вторым днем рождения независимой Украины.