Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков опроверг информацию, которая появилась в СМИ, относительного того, что сторона защиты политика якобы знала, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила об отложении заседания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, адвокаты не были проинформированы о ходатайстве Венедиктовой о переносе заседания суда "по причине невозможности явки Порошенко, т.к. на 18 июня назначены похороны его отца".

"Это всё циничное вранье и спекуляция на смерти. Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12 в клубе Кабмина. Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна", – сказал он.

Напомним, издание "Страна.ua" заявило, что Венедиктова якобы просила перенести суд по избранию меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Как якобы сообщили источники издания в Офисе генпрокурора, документ был отправлен в суд еще 16 июня.

Напомним, что отец пятого президента умер 16 июня. Ему было 84 года. Как стало известно OBOZREVATEL, Алексей Иванович скончался в результате инсульта, который случился 15 июня после того, как он узнал, что сына вызывают в суд для избрания меры пресечения и прокуратура требует ареста пятого президента.

Порошенко придет на суд, о письме Венедиктовой защиту не предупредили, – адвокат Новиков

Порошенко придет на суд, о письме Венедиктовой защиту не предупредили, – адвокат Новиков

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что похороны отца пятого президента перенесли, чтобы он смог прибыть на суд по избранию меры пресечения.