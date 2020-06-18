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Порошенко придет на суд, о письме Венедиктовой защиту не предупредили, – адвокат Новиков

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
1,0 т.
Петр Порошенко придет на суд, несмотря на письмо Венедиктовой

Петр Порошенко придет на суд, несмотря на письмо Венедиктовой

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков опроверг информацию, которая появилась в СМИ, относительного того, что сторона защиты политика якобы знала, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила об отложении заседания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, адвокаты не были проинформированы о ходатайстве Венедиктовой о переносе заседания суда "по причине невозможности явки Порошенко, т.к. на 18 июня назначены похороны его отца".

"Это всё циничное вранье и спекуляция на смерти. Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12 в клубе Кабмина. Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна", – сказал он.

Напомним, издание "Страна.ua" заявило, что Венедиктова якобы просила перенести суд по избранию меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца. Как якобы сообщили источники издания в Офисе генпрокурора, документ был отправлен в суд еще 16 июня.

Напомним, что отец пятого президента умер 16 июня. Ему было 84 года. Как стало известно OBOZREVATEL, Алексей Иванович скончался в результате инсульта, который случился 15 июня после того, как он узнал, что сына вызывают в суд для избрания меры пресечения и прокуратура требует ареста пятого президента.

Порошенко придет на суд, о письме Венедиктовой защиту не предупредили, – адвокат Новиков

Порошенко придет на суд, о письме Венедиктовой защиту не предупредили, – адвокат Новиков

Порошенко придет на суд, о письме Венедиктовой защиту не предупредили, – адвокат Новиков

Порошенко придет на суд, о письме Венедиктовой защиту не предупредили, – адвокат Новиков

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что похороны отца пятого президента перенесли, чтобы он смог прибыть на суд по избранию меры пресечения.

УкраинаПартия "Европейская солидарность"Илья НовиковИрина ВенедиктоваПетр Порошенко
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  1. /Политика