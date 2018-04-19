Единая церковь в Украине: Порошенко прибыл в Раду

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля прибыл на заседание Верховной Рады.

"Объединенная украинская православная церковь может стать крупнейшей в православном мире. Об этой перспективе на текущей неделе я говорил с предстоятелями всех трех православных церквей Украины", - заявил он во время выступления в Верховной Раде.

Об’єднана Українська православна церква може стати найбільшою в православному світі. Про цю перспективу поточного тижня я говорив з предстоятелями усіх трьох православних церков України. — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2018 г.

Отметим, что парламент поддержал включение в повестку дня проекта постановления №8284 "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине", передает РБК-Украина.

Как пишет на своей странице в Facebook нардеп Виктория Пташнык ("Самопоміч"), члены фракции Оппозиционный блок окружили трибуну и устраивают провокацию.

"Хотят драку устроить и сорвать рассмотрение. Комбаты себя еле сдержали. Но мы не должны вестись на подобные провокации", - сказано в сообщении.

Как пишет "Интерфакс-Украина", под Верховной Радой с утра проходит несколько акций, в частности, в поддержку создания единой поместной православной церкви и акция за легализацию добровольческого движения.

Обе акции организованы активистами организаций "Карпатская сечь", Народный Рух Украины, организации "Объединение добровольцев", ВО "Свобода".

Кроме того, на площади Конституции также проходит акция чернобыльцев, которые требуют от властей должного пенсионного обеспечения.

Всего у здания Рады находится около 150 человек, акции проходят мирно.

Напомним, 18 апреля Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины.

В ходе встречи Порошенко сообщил о своей встрече с Вселенским Патриархом, а также об обращении о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии.

Ранее Порошенко провел встречу с руководством парламента и главами парламенских фракций, в ходе которой просил Раду поддержать его обращение к Вселенскому Патриарху.

Порошенко также заявил, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви.