Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Пятый президент Украины Петр Порошенко 25 июля прибыл в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля.

Из-за этого ему пришлось отменять заранее запланированную международную встречу, пишет "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести ее и реагировать на те инсинуации, которые запускают", – объяснил Порошенко.

Он также сообщил, что официального вызова на допрос не получал.

Примерно за час до приезда пятого президента глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале сообщил, что адвокаты Порошенко заявляли, что он не может прибыть на допрос и поэтому его дату переназначили на 8 августа.

Петр Порошенко president.gov

Как писал OBOZREVATEL, Порошенко также приезжал в ГБР накануне, 24 июля. Ранее он был вызван еще на 17 июля, но адвокат попросил отсрочку из-за участия его партии в парламентских выборах.

В связи с этим ГБР вновь вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля. Речь идет о расследовании возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов во время купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

Представители Петра Алексеевича уточнили, что следственных действий в отношении него в ГБР на 25 июля не запланировано.

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