Порошенко предложили объявить открытую войну России: в Москве ответили

В Украине 21 декабря зарегистрировали законопроект об объявлении войны России.

Соответствующее постановление №9442 "Об Обращении Верховной Рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией" опубликовано на сайте парламента.

Автором инициативы выступил внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Документ передан на рассмотрение руководству.

В России подачу соответствующего законопроекта встретили враждебно. Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил в комментарии РИА "Новости", будто Куприй хочет войти в историю.

"Автор идеи просто хочет войти в историю Украины как человек-инициатор начала войны с Россией. Именно осознание возможности попасть в вечность и греет депутатскую душу, и ради этого он объявит войну кому угодно. Объявив войну России, Порошенко серьезно рискует не имиджем, и уже не бизнесом, а собой любимым, которого возмущенное население может "поднять на вилы", – сказал Бальбек.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в комментарии RT объявил "самоубийством" законопроект, а Куприя – "провокатором".

"Со стороны Украины было бы самоубийственно объявлять войну России. Этот депутат — провокатор. Подобные призывы безответственны по отношению к собственному народу", — сказал Морозов.

А заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин тому же RT сказал, что в действиях украинского депутата "нет ничего удивительного".

"Все последние четыре года после переворота Киев постоянно наращивает агрессивные действия и проводит эскалацию отношений с Россией. Не так давно было принято официально, что Россия — это "агрессор". Поэтому следующий шаг — объявить войну — выглядит логично, особенно после заявлений Порошенко", — отметил Шишкин, заявив, что проект "будет принят".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина перебросила десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной агрессии РФ. Порошенко рассказывал, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику.

Петр Порошенко на церемонии передачи ВСУ вооружения Пресс-служба президента

21 декабря президент заявил, что Украина имеет доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль российско-украинской границы и в Азово-Черноморском бассейне.