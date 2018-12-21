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Порошенко предложили объявить открытую войну России: в Москве ответили

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В Украине 21 декабря зарегистрировали законопроект об объявлении войны России.

Соответствующее постановление №9442 "Об Обращении Верховной Рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией" опубликовано на сайте парламента.

Автором инициативы выступил внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Документ передан на рассмотрение руководству.

В России подачу соответствующего законопроекта встретили враждебно. Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил в комментарии РИА "Новости", будто Куприй хочет войти в историю.

Порошенко предложили объявить открытую войну России: в Москве ответили

"Автор идеи просто хочет войти в историю Украины как человек-инициатор начала войны с Россией. Именно осознание возможности попасть в вечность и греет депутатскую душу, и ради этого он объявит войну кому угодно. Объявив войну России, Порошенко серьезно рискует не имиджем, и уже не бизнесом, а собой любимым, которого возмущенное население может "поднять на вилы", – сказал Бальбек.

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в комментарии RT объявил "самоубийством" законопроект, а Куприя – "провокатором".

"Со стороны Украины было бы самоубийственно объявлять войну России. Этот депутат — провокатор. Подобные призывы безответственны по отношению к собственному народу", — сказал Морозов.

А заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин тому же RT сказал, что в действиях украинского депутата "нет ничего удивительного".

"Все последние четыре года после переворота Киев постоянно наращивает агрессивные действия и проводит эскалацию отношений с Россией. Не так давно было принято официально, что Россия — это "агрессор". Поэтому следующий шаг — объявить войну — выглядит логично, особенно после заявлений Порошенко", — отметил Шишкин, заявив, что проект "будет принят".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина перебросила десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной агрессии РФ. Порошенко рассказывал, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику.

Петр Порошенко на церемонии передачи ВСУ вооружения

Петр Порошенко на церемонии передачи ВСУ вооружения

Пресс-служба президента

21 декабря президент заявил, что Украина имеет доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль российско-украинской границы и в Азово-Черноморском бассейне.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВиталий Куприй
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украинызаконопроект
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Захотел 3-ю мировую, сука? Я не хочу, нехер провоцировать, мразь
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
да блядь скорей бы ,обьявил да сдался нахуй,остопиздело уже это мыздобулизированное существование.
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Свидомый, только провоцировать ты и можешь
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