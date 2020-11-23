Порошенко предложил привлечь США к Нормандскому формату и реформировать Совбез ООН

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступил за реформирование механизма "права вето" в Совете Безопасности ООН и усиление Нормандского переговорного формата путем привлечения Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе. Порошенко также отметил, что ожидает привлечения нового спецпредставителя США.

"Мы должны пригласить США и расширить формат Нормандской переговорной группы. Кроме этого, ожидаем скорейшее привлечение к мирному процессу Специального представителя США. Бывший спецпредставитель Курт Волкер был очень эффективным и я глубоко ему за это благодарен", – подчеркнул Порошенко.

"После оккупации Крыма и части Донбасса Россией мы видим необходимость реформирования Совета безопасности ООН. Если постоянный член СБ ООН осуществляет агрессию как Россия в Крыму и на Донбассе, он не должен обладать "правом вето" в вопросах, касающихся этого направления мировой безопасности. Я хотел бы напомнить, что СССР был исключен из Лиги Наций, ведь он был страной-агрессором. У нас есть прецедент международного права в такой ситуации", – считает пятый президент Украины.

Порошенко выразил убеждение, что новоизбранный президент США Джо Байден искренне стремиться восстановления и укрепления международных институтов, повышение трансатлантической солидарности и увеличение эффективности НАТО.

"Я уверен, что Джо Байден – это тот мировой лидер, который будет очень мощно влиять на страны, нарушающие международные договоренности и международное право. Джо Байден – это абсолютный профессионал в международных отношениях, который полностью понимает важность Украины для мировой безопасности", – отметил Порошенко.

"У меня есть очень большие надежды, что отношения между США и Украиной будут усилены – от стратегического партнерства к союзничеству. Я предлагаю вернуться к идее заключения безопасностной сделки между нашими странами, чтобы бок о бок защищать демократию, свободу и наши общие ценности", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что во время своего президентства чувствовал поддержку обеих партий в США.

"За 5 лет своего президентства я чувствовал поддержку обеих партий в США, президента Обамы, президента Трампа. Мы чувствовали их помощь, наших друзей и союзников НАТО. Я горжусь тем, что мы смогли восстановить военную мощь Украины, остановить военную российскую операцию, создали такие условия, что России пришлось очень дорого платить за преступления против нашего государства. Как президент, сейчас как лидер оппозиции в парламенте, я вижу, что планы членства Украины в Евросоюзе и НАТО – это одни из важнейших целей, которые у нас есть", – подчеркнул Порошенко.

"Я уверен, что эффективное международное взаимодействие, единство и солидарность являются очень важными. Нет лучшей стратегии борьбы против России, чем подтверждать наше единство и решимость. Мы должны дать четко понять, что для агрессора это преступление будет иметь очень большую цену. Именно это – мы уверены – является лучшей гарантией для безопасности, международного права и демократического миропорядка", – резюмировал Порошенко.