Порошенко поздравил Вселенского Патриарха Варфоломея с юбилеем

29 февраля состоялся телефонный разговор пятого Президента Украины Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Петр Порошенко поздравил Его Святейшество с юбилеем и пожелал здоровья, энергии и сил на долгие годы служения.

Он отметил, что Патриарший и Синодальный Томос о предоставлении автокефалии (независимости) Православной церкви Украины утвердил духовную независимость Украины, а его предоставление является одним из важнейших событий тысячелетней истории Украины.

Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей

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Вселенский Патриарх поблагодарил Петра Порошенко за годы искреннего служения на благо украинского народа, которое имело результатом предоставления Томосу и возникновение независимой Украинской Церкви.

Собеседники обсудили вопросы роста и развития Православной церкви Украины и ее признание в мире.

Патриарх Варфоломей благословил украинцев и Петра Порошенко на будущие свершения.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание "Нью-Йорк Таймс" сообщило о том, что нынешняя власть в Украине угрожает арестом бывшему президенту Порошенко, возглавляющего оппозиционную фракцию в парламенте.

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