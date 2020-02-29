Порошенко поздравил Вселенского Патриарха Варфоломея с юбилеем

29 февраля состоялся телефонный разговор пятого Президента Украины Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Петр Порошенко поздравил Его Святейшество с юбилеем и пожелал здоровья, энергии и сил на долгие годы служения.
Он отметил, что Патриарший и Синодальный Томос о предоставлении автокефалии (независимости) Православной церкви Украины утвердил духовную независимость Украины, а его предоставление является одним из важнейших событий тысячелетней истории Украины.
Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей
Вселенский Патриарх поблагодарил Петра Порошенко за годы искреннего служения на благо украинского народа, которое имело результатом предоставления Томосу и возникновение независимой Украинской Церкви.
Собеседники обсудили вопросы роста и развития Православной церкви Украины и ее признание в мире.
Патриарх Варфоломей благословил украинцев и Петра Порошенко на будущие свершения.
Как сообщал OBOZREVATEL, издание "Нью-Йорк Таймс" сообщило о том, что нынешняя власть в Украине угрожает арестом бывшему президенту Порошенко, возглавляющего оппозиционную фракцию в парламенте.
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