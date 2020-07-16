Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 30-ой годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Порошенко подчеркнул: документ был всеми прочитан однозначно – как дорожная карта на пути к обретению независимости, как колокол, который предсказал скорую гибель империи.

Политик напомнил, что документ вплотную приблизил Украину к выходу из состава СССР, а сам неровный Союз – к неизбежному краху.

"Агония империи оказалась длительной. Россия развязала агрессию против Украины, захватила Крым и часть Донбасса. Продолжаются попытки Москвы и ее "пятой колонны" расколоть украинцев, пересмотреть результаты Революции достоинства, ревизовать европейский вектор, заблокировать курс на НАТО. Они хорошо разбираются в символах. Поэтому именно на 16 июля запланировали восстановить наступление на украинский язык. Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ", – отметил он.

Порошенко поблагодарил украинцев, которые 16 июля пришли под Верховную Раду "дать по рукам реваншистам".

"Мы благодарны депутатам первого созыва, которые парламентским путем приближали независимость. Еще больше благодарны тем, кто боролся ее в советских концлагерях", – написал он.

Порошенко поздравил с годовщиной принятия Декларации о суверенитете и призвал остановить новое наступление РФ Петр Порошенко / Facebook

На фото – народные депутаты-члены оппозиционной Народной Рады Левко Гороховский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Михаил Горынь, Богдан Ребрик, Ирина Калинец, Вячеслав Чорновил, Богдан Горынь, Генрих Алтунян.

"Им – спасибо, нас – с праздником. Наша генерация не подведет ветеранов борьбы за независимость. Слава Украине!", – отметил политик.