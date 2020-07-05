Никто не подорвет наш союз,  – Порошенко о Дне независимости США

Катерина Иванова Политика 09:47, 5.07.2020 Обновлено: 10:17, 5.07.2020

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил США с Днем независимости. Соответствующее поздравление появилось на его официальной странице в Twitter.

"Мои искренние поздравления дружеской американской нации четвертого июля! Мы в Украине очень ценим отношения стратегического партнерства между нашими странами. Никто не мог бы подорвать наш союз, основанный на единстве и солидарности, демократии и свободе", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 4 июля отметили 244-й День независимости, который в этом году проходил в условиях пандемии COVID-19.

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