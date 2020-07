Никто не подорвет наш союз: Порошенко поздравил США с Днем независимости

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил США с Днем независимости. Соответствующее поздравление появилось на его официальной странице в Twitter.

"Мои искренние поздравления дружеской американской нации четвертого июля! Мы в Украине очень ценим отношения стратегического партнерства между нашими странами. Никто не мог бы подорвать наш союз, основанный на единстве и солидарности, демократии и свободе", – отметил Порошенко.

My sincere congratulations to the friendly American nation on the Fourth of July! We in Ukraine greatly value relations of strategic partnership between our countries. No one could undermine our alliance based on unity and solidarity, democracy and freedom.Happy Independence Day! pic.twitter.com/o5YLiALvlh