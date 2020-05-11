Порошенко потребовал у Зеленского срочно созвать СНБО: мощное обращение

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского продолжить меры по запрету на территории страны российских социальных сетей и каналов.

Для этого он попросил немедленно собрать заседание Совета национальной обороны и безопасности. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что еще пять лет назад инициировал соответствующий запрет.

"Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение СНБО вопрос о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, это ни в коем случае не можно делать? Только пока не были найдены данные подписчиков "ВКонтакте" и "Одноклассники" в ФСБ", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко и Зеленский

Кроме этого, он отметил, что критика в его адрес тогда сыпалась и из-за запрета трансляции на территории Украины программ таких каналов, как "Россия 24", "Russia Today", "ОРТ". Политик напомнил, что власти удалось это сделать благодаря созданию соответствующей законодательной базы.

Сейчас же лидер "ЕС" обратился к президенту Зеленскому с предложением создать условия для, в частности, русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов, чтобы иметь панъевропейский, панамериканский русскоязычный канал, который обеспечит возможность слышать альтернативную точку зрения.

"Потому что когда люди сидят на игле "Russia Today" или "Россия 24" – очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства. Усилия, которые мы должны направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важны, чем те усилия и средства, которые мы выделяем на оборону государства", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" продолжат после 15 мая. Такое распоряжение уже есть в Офисе президента.