Порошенко потребовал от Зеленского увольнения заместителя Ермака Татарова

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
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Петр Порошенко потребовал от Зеленского освобождения Татарова

Президент Владимир Зеленский немедленно должен уволить заместителя руководителя своего Офиса Андрея Ермака Олега Татарова и прекратить его покрывать.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в Ривне во время встречи с вновь избранными депутатами городского и областного советов, сообщила пресс-служба "ЕС".

"Зеленский встал на защиту коррупционера. Именно Зеленский дал ему высокую должность. Именно Зеленский обязал его – "правую руку" Януковича и Портнова – контролировать правоохранительные и судебные органы. Человек, который должен контролировать, попался на взятке. И причем это не просто какие-то записи. Это прямые показания в рамках специальной процедуры. Взятка, которую дали эксперту, формировавшему фальшивый вывод. Эксперт уже арестован, суд избрал ему соответствующую меру пресечения. С Зеленского – "как с гуся вода", – заметил Порошенко.

Татаров должен быть уволен из ОП, считает Порошенко

"То, что Зеленский стал за него горой, делает Зеленского соучастником. Это имеет разрушительные последствия. Более того – давят и расправляются с теми, кто выводит Татарова на чистую воду. Вчера от дела Татарова отстранили четырех прокуроров, которые ему предъявили обвинения. Прокуроры выдвинули обвинения заместителю главы Офиса президента – и их тут же отстраняют. Слили Татарову всю информацию о содержании уголовного дела, о действиях, которые должны были провести детективы НАБУ", – отметил пятый президент.

"Наше требование к Зеленскому – немедленно увольте Татарова. Дайте возможность детективам НАБУ расследовать и привлечь к ответственности человека, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Иначе Зеленский является соучастником этого преступления. Иллюзия, которая существует в обществе и которую властная пропаганда старательно поддерживает, что он "внесистемный, далекий от политических интриг, но честный". Вот на сегодняшний день ярко демонстрируется – это ложь. Он полностью за это отвечает", – отметил Порошенко.

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