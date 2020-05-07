Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что обвинения со стороны властей в адрес местного самоуправления в невыплате зарплаты медицинским работникам – это перекладывание ответственности "с больной головы на здоровую".

Об этом он сказал журналистам в парламенте. Народный депутат призвал власти обеспечить врачей зарплатами, тестированием и страхованием от коронавируса.

"Еще раз подчеркиваю, у нас 20% всех больных есть врачи, при этом средняя норма в мире 1-2%. И это случилось потому, что власть не способна была защитить врачей с самого начала пандемии, потому вывезла маски, средства индивидуальной защиты. И волонтерам и меценатам пришлось первым завозить защитные костюмы, противовирусные очки, маски и респираторы, бахилы и перчатки, лекарства и медицинское оборудование. Власть вновь продемонстрировала свою полную неуклюжесть", – напомнил Порошенко.

"Второй законопроект – это тесты. Почему это так важно для меня, для нашей политической силы, для наших партнеров? Потому что по утверждению председателя ВОЗ борьба с коронавирусом имеет три важные фактора – это тесты, тесты и тесты. И Украина сегодня находится на последнем месте в Европе по количеству тестов на 100 тысяч населения. Мы не улучшаем ситуацию, у нас все еще делается меньше 5000 тестов в сутки. А уже руководители областных центров по борьбе с коронавирусом сообщают – области не имеют возможности проводить тесты и они откладывают это на 3,4,5, 7 дней. Это существенно снижает их эффективность", – сообщил Порошенко.

По словам Порошенко, надо чтобы каждый врач каждому пациенту имел возможность обязательно делать тесты. Это позволит обеспечить лечение для больных и экономическую активность для здоровых граждан.

"Мы должны делать от 20 до 30 тысяч тестов в сутки. Мною были проведены переговоры. Мы готовы в наиболее пострадавшие на сегодняшний день регион доставить автоматическую лабораторию. Мы связались с нашими партнерами, они готовы ее предоставить в аренду и закупить первые десятки тысяч тестов. Автоматические, не просто лаборатории дешевые, требующие усилий вирусологов, для того, чтобы делать 1 500-2 000 тестов в сутки в этой автоматической лаборатории. Но нам нужен закон, а власть пытается скрыть информацию", – отметил Порошенко.

Он заявил, что потребует от властей немедленно проинформировать общество – кто персонально с государственной власти и правительства виноват в задержке заработной платы врачам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

"Не дадим переложить с больной головы на здоровую. Не дадим обвинить местное самоуправление, потому что вы забрали у них деньги, а сами неуклюжей и делитантской позицией целый месяц оставляете врачей без денег. Не доводите до забастовок в больницах. Это будет катастрофа и преступление. Защитите врачей, заплатите врачам, потому что не будет вас кому лечить. Пусть хоть инстинкт самосохранения сработает у вас и вы проголосуете сегодня за наши законопроекты", – отметил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что власть провалила подготовку к эпидемии коронавируса на уровне медицинских учреждений, что признают две трети врачей в Украине.