Порошенко потребовал конкретики от Зеленского по Донбассу

Пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал конкретных шагов от президента Владимира Зеленского относительно ответа на российскую агрессию на Донбассе.

Он отметил, что они должны диктоваться не стремлением к миру любой ценой или посредством подозрительных референдумов, а решимостью к защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он написал в Facebook в пятую годовщину начала нормандского формата.

Петр Порошенко Facebook Петра Порошенко

Порошенко подчеркнул, что мир наступит тогда, когда Россия перестанет стрелять. "Для этого и был основан нормандский формат, и очень жаль, что пятую годовщину мы встречаем без встречи на высшем уровне. Надо действовать более решительно и настойчиво", – написал политик.

Он также отметил, что благодаря европейской солидарности и трансатлантической поддержке мы остановили продвижение российских оккупационных войск вглубь украинской территории, не допустили реализации кремлевских проектов т.н. "новороссии и малороссии".

"Эти пять лет – это годы напряженных переговоров на высшем уровне, самоотверженной борьбы за освобождение украинских заложников, это 19 попыток заставить Россию перестать стрелять в украинцев, это годы развития проукраинской коалиции и сдерживания Москвы международными санкциями", – отметил глава "Европейской солидарности".

Он подчеркнул также важность возобновления заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и того, что были налажены первые контакты с Берлином и Парижем.

"Пришло время услышать от президента Зеленского конкретику относительно той дорожной карты, по которой мы восстановим контроль над границей с Россией. Ибо мир будет защищать нас настолько, насколько мы готовы защищать себя. Важно, что своим приоритетом новый президент определяет защиту украинцев на оккупированном Донбассе. Однако не менее важно не только вернуть Украину на временно оккупированные территории Донбасса, но и добиться вывода российских войск, наемников и оружия с украинской территории", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко раскритиковал Зеленского из-за заявления в Трехсторонней контактной группе по Донбассу о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал