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24 апреля • обновлено в 15:33
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Порошенко поставил Зеленскому ультиматум из-за защиты медиков во время пандемии COVID-19

2.3т
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Партия "Европейская солидарность" потребовала от власти обеспечить защиту медицинских работников, которые из-за бездействия правительства президента Владимира Зеленского остались без денег и надлежащего медицинского обеспечения.

Об этом перед внеочередным заседанием парламента заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что у Зеленского игнорируют законодательные инициативы по страхованию врачей и усиления их социальной защиты. По его словам, именно этот вопрос должен быть приоритетным для Верховной Рады.

"Ключевая проблема – это защита медицинских работников. Фракция "Европейской солидарности" настаивала на том, чтобы было сформировано несколько государственных программ. Первая программа – это резкое повышение заработной платы медработникам – врачам, медсестрам, особенно тем, кто сейчас работает с инфицированными коронавирусом. На увы, несмотря на то, что якобы и бюджет принят, деньги к врачам не дошли. Каждый день – это риск болезни врачей, это пациенты, которые не имеют на сегодня надлежащей медицинской помощи, и безусловно только это оправдывает созыв внеочередной сессии парламента", – убежден Порошенко.

Порошенко поставил Зеленскому ультиматум из-за защиты медиков во время пандемии COVID-19

"Вторая позиция по врачам – это выполнение ультиматума, если хотите, "Европейской солидарности" о немедленном страхования врачей, так как мы в 2014 году сделали это относительно воинов, защищают наше государство на Востоке. 100 минимумов семье в случае, к сожалению, гибели. И 30, 40, 50 минимумов выплаты в случае болезни. Врачи и медработники должны чувствовать, что о них заботится", – напомнил пятый президент.

Третья позиция, по словам Порошенко, – это средства защиты, медикаменты, оборудование.

"К сожалению, это не движется в том темпе, который мы требуем. И сегодня мы готовы быть партнерами – и по нашим инициативам, и по законодательному обеспечению, и по бюджетному обеспечению. Потому что без этого последствия будут ужасными", – предостерег Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусоми внес соответствующие предложения в парламент.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему он еще не сидит?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
обезжиреный 8% шоколад шо-то там ставит,свечку себе поставь геморройную
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Громозека Иван
Громозека Иван
Грозный такой хрюшка, а мы уже и забыли все про него
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