"Не просто подписать, а обеспечить исполнение!" Порошенко поставил Зеленскому ультиматум из-за закона о тестировании на COVID-19

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский должен немедленно подписать закон 3380 о расширенном тестировании на коронавирус и обеспечить его выполнение.

Как Порошенко отметил на своей странице в Facebook, только широкое тестирование дает возможность совместить борьбу против вируса с правом людей на труд. Он также сообщил, что его команда в рамках благотворительной деятельности установит современный автоматический ПЦР-анализатор и планирует закупить от 10 000 до 20 000 тестов.

"Смягчение карантина – вынужденный шаг правительства. Это не медицинское, а чисто политическое решение, и, судя по статистике, довольно рискованное. Мы все понимаем, что это ослабление может обернуться всплеском заболеваемости. Не говоря уже о возможности второй волны вирусной атаки. Как быть? Как борьбу за здоровье совместить с правом человека на труд и естественной потребностью в хлебе насущном? Выход есть. Это бесплатное массовое тестирование", – отметил Порошенко.

"Недостаточное количество тестов – один из многочисленных провалов власти дилетантов в борьбе с пандемией и ее последствиями. В Германии за день тестов делают примерно столько, сколько у нас за все время. Этот недостаток еще можно и нужно исправить, и на сейчас, и в будущем. Широкое тестирование позволит точнее выявлять проблемные районы и инфицированные группы людей, и вместо широких карантинных мероприятий устанавливать точечные действенные ограничения, не выключая целые отрасли", – убежден пятый президент.

Порошенко отметил, что его команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd – всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. А также планирует закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов.

"Но только этого мало. Президент должен не только быстрее подписать закон 3380 о расширенном тестировании, но и обеспечить его выполнение. Полностью пересмотреть свое отношение к этому вопросу и стратегие борьбы с коронавирусом. И здесь важна широкая общественная поддержка нашей инициативы. Поддержи перепост #Дякуюлікарям, поддержи наши инициативы #страхуваннямедикам и #тестування_медикам", – призвал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Европейская солидарность" обратилась к лидерам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей. У Порошенко настаивают на страховании от коронавируса всех медработников, заболевших, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность.

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