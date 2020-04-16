Порошенко поставил Зеленскому ультиматум из-за закона о банках

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие банковского закона – это ключевое требование международных партнеров для получения Украиной крайне необходимой финансовой помощи. Однако, законопроект до сих пор не внесен на второе чтение.

Об этом он рассказал перед началом внеочередного заседания парламента. Порошенко призвал президента Владимира Зеленского в конце концов сделать выбор в пользу украинского народа, а не олигарха и дефолта.

"Власть должна выбрать, она с Украины и украинцами, или она с Коломойским. Казалось, это выбор очень простой, но никакого прогресса мы здесь не видим. Вместо этого выносятся изменения в регламент, которые существенно ограничивают права оппозиции. Точно мы не будем за них голосовать, но мы предлагаем – или введите эти изменения только на время карантина, ограничьте действия во времени – или первым мая, или первым июня, или рассмотрите закон, который был подан Кабмином, к которому поправок нет, примите его в первом чтении и в целом, и закройте эту волокиту с Коломойским" , – призвал Порошенко.

Порошенко обратился к Зеленскому из-за закона о банках

По словам лидера "Европейской солидарности", нардепы и сегодня не дождались банковского закона, который позволит Украине получить финансирование международных финансовых организаций и решить три проблемы.

"Проблема первая – обеспечить финансирование армии, защитить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Проблема вторая – обеспечить медицинскую отрасль, врачей лекарствами, необходимым оборудованием в больницах и защитой врачей – закупкой масок, антивирусных костюмов и других средств защиты", – отметил Порошенко.

"Уже скоро дотянет до тысячи врачей, которые заболели", – напомнил пятый президент.

"Третий чрезвычайно важный вопрос – это защитить людей. У людей заканчиваются деньги. И поэтому немедленная выплата социальной помощи, которая обеспечит хотя бы питание и лечение – это то, что должны сделать в первую очередь. Без денег международных финансовых организаций это сделать будет невозможно и Украина окажется в состоянии дефолта", – отметил Порошенко.

Политик призвал власти не играть с миром и украинским народом.

"Мы настаиваем и требуем – выносите те законы, которые помогают защитить Украину и украинцев от угрозы пандемии. Мы четко требуем, чтобы власть определилась – или она будет с Украиной и проведет банковский закон, или будет заигрывать с Коломойским, пытаясь обмануть наших партнеров. Я предупреждаю – это плохо закончится", – предостерег лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, заседание профильного комитета, который должен был рассматривать поправки в законопроект о ПриватБанк, неожиданно перенесли с 16 на 21 апреля.