Порошенко – после суда над Погребиским: не допустим бросать защитников умирать под огнем агрессора

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после заседания Печерского суда по избранию меры пресечения ветерану АТО Александру Погребискому заявил, что государство не имеет права бросать своих защитников на произвол судьбы под огнем агрессора.

Как передает пресс-служба "ЕС", Порошенко подчеркнул: предатели Украины, которые ставят под сомнение суверенитет нашего государства и является реальной "пятой колонной" Кремля, должны быть за решеткой.

"Мы будем бороться за то, чтобы добровольцам Украины государство отдавало почтение и уважение, нашим воинам, не бросала их без артиллерийской поддержки в серой зоне, не оставляла их умирать под огнем агрессора", – отметил пятый президент.

По его словам, решение суда – еще не победа. Победа будет тогда, когда за решеткой окажутся настоящие предатели, которые поставили под сомнение государственный суверенитет Украины, за которую патриоты сотни лет проливали свою кровь.

"Они являются реальной пятой колонной страны-агресора, против которой борются такие ветераны и патриоты, как Саша", – убежден Порошенко.

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Он поблагодарил всех патриотических политических сил, которые осознают угрозу реванша "пятой колонны" Кремля и объединяют усилия против репрессий власти.

"Спасибо, что вы здесь. И это не только "Европейская солидарность", я благодарю всем политическим силам, которые пришли вместе требовать защиты волонтеров, добровольцев, защиты ветеранов. Вместе мы совместно двигаемся к нашей украинской победы", – подчеркнул лидер оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL Печерский суд Киева отпустил ветерана русско-украинской войны, активиста Александра Погребиского, которого задержали за инцидента с нардепом от ОПЗЖ Олегом Волошиным под личное обязательство. Под поручительства его приняли депутаты партии "Европейская солидарность" и в частности, пятый президент Петр Порошенко