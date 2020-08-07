Порошенко посетил раненых украинских военных и напомнил Зеленскому о "красных линиях"

Пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетили украинских воинов, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале. Супруги Порошенко передали фрукты и сладости воинам.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность". Отдельно Порошенко поблагодарили за мужество и героизм морскому пехотинцу с позывным "Подлый", который также проходит лечение в госпитале.

Лидер "ЕС" отметил, что этот военный прошел Майдан и подписал контракт в Вооруженные силы 5 сентября 2014 года. В 137 отдельном батальоне морской пехоты он стал одним из лучших снайперов. Затем руководителем группы, затем начальником штаба группы, затем получил офицерское звание младшего лейтенанта, закончил институт во время службы в Вооруженных Силах.

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"Все помните гибель морского пехотинца Журавля? Когда, к сожалению, мы должны об этом говорить правду, руководство государства и руководство Вооруженных сил оставили наших раненых. Так вот он с этим не согласился, и во второй рейд, как офицер, как наиболее опытный разведчик, как снайпер, пошел его спасать", – рассказал Порошенко историю подвига морского пехотинца. Военный получил контузию.

"Я обращаюсь сейчас к президенту Зеленскому – такие как Андрей и их действия, их смелость должны быть оценены высокой государственной наградой. И здесь нет политики, если государство не уважает своих героев, оно вынуждено будет остановиться и оставаться оккупированным. Я твердо убежден, что именно такое решение должно быть немедленно принято", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

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По его словам, это будет символом уважения к волонтерам, к добровольцам, к военным.

"Потому что можно воевать и без реформированной системы военного питания, и без реформированной системы здравоохранения. Не может армия воевать без того, что она не имеет почета и уважения к своим героям", – убежден он.

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В то же время Порошенко констатировал, что сегодня власть пытается закрыть глаза на ситуацию, которая есть в стране, и не говорить, что наиболее важная часть нашего общества, элита общества – наши воины.

Он напомнил о решении за время своего президентства о создании десантно-штурмовой войск, Сил специальных операций и обновления морской пехоты.

"Я сегодня приехал сюда, чтобы пожать руку и сказать, что этим воином гордится Украина. Для меня это очень важно. Я хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался. Мы хотим донести, уважаемые воины, защитники, волонтеры, страна вас очень любит. Страна отдает дань и уважение воинам. Страна помнит о том, что вы для нее сделали", – подчеркнул Порошенко.

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При этом он констатировал, что достижения реформирования Вооруженных сил и сектора безопасности за предыдущие годы сегодня почти остановлены.

"Положительные изменения, которые были сделаны в армии, сейчас, к сожалению, находятся под угрозой. В любом направлении, которое бы мы не взяли – они пытаются остановить. Начали позицию по строительству общежитий для военнослужащих-контрактников – они остановили. Почему? Потому что это начала наша команда. Начали изменения в системе питания – они остановили. Почему? Потому что начала наша команда. Начали изменения по вещевого обеспечения – они это остановили. Все остановлено", – перечислил Порошенко.

По его словам, уже 16 месяцев не повышали денежное обеспечение для военнослужащих. "Армии на сегодняшний день завязывают глаза, лишая на фронте разведки, когда запрещают использовать дроны. Мы в 2014 году их использовали почему? Потому что не было дронов. Затем нашими усилиями мы обеспечили поступления дронов в каждую бригаду, сегодня их с фронта забирают . Сегодня ликвидируют и отзывают подразделения разведки", – также отметил он.

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"Нам говорили, что мир – это просто, достаточно перестать стрелять. А я всегда говорю, что когда перестанет стрелять Россия, то будет мир. А когда перестанет стрелять Украина – то не будет Украины. Потому что они, и мы это много раз видели собственными глазами, приходят и уничтожают Украину", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"Мы совместно не дадим никому сдать украинскую землю, которая политая кровью наших воинов-защитников, не дадим пересечь "красные линии". Не дадим под одеялом договориться о том, как разменять то, за что Украина воюет уже шесть лет. Наша позиция одна – украинская нация очень мирная. мы очень хотим мира, мы очень хотим войны, когда Путин и его камарилья уберется восвояси с украинской земли. Никаких других предпосылок не может быть и для меня это принципиально", – также сказал пятый президент Украины .