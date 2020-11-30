Порошенко: попытка назвать Революцию Достоинства 'переворотом' – это реванш

Пятый президент Петр Порошенко в седьмую годовщину избиения студентов во время Революции Достоинства заявил, что попытка власти назвать те события "переворотом" – преступление против независимости Украины.

На своей странице в Facebook лидер "Европейской солидарности" заявил, что такая позиция власти является реваншем, который необходимо остановить.

"Нынешняя попытка переписать историю, назвать Революцию Достоинства "переворотом" – это тоже преступление против нашей независимости и против памяти тех, кто ценой собственной жизни и здоровья остановил преступников. Это и есть реванш. И мы должны его остановить. Ради будущего Украины, ради прошлых и грядущих поколений", – написал политик.

Порошенко напомнил, что 7 лет назад в ночь на 30 ноября на Майдане пролилась первая кровь.

"Зверское избиение студентов "Беркутом" стало моментом, после которого было понятно, что нет возврата в прошлое, что борьба только начинается. Режим Януковича перешел последнюю черту. В ответ миллионы украинцев вышли на улицы и показали силу, способную сдвинуть самые авторитарные режимы. Потому что властью в Украине есть и будет народ", – отметил лидер "Евросолидарности".

Он отметил, что после кровавого избиения студентов украинцев ждали провокации и беспорядки "Беркута" 1 декабря, облавы на Автомайдан, натравливание титушек на протестующих, убийства Нигояна, Жизневского, Вербицкого, сожжение Дома профсоюзов, штурмы Майдана и расстрел Небесной Сотни.

"За право жить свободно и достойно Украина заплатила действительно большую цену. Как недавно сказала мама Героя Небесной Сотни Романа Гурика: "Если сейчас мы, взрослые, не выборем независимость для нашей страны, это придется делать нашим детям", – добавил Порошенко.