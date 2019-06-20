Порошенко поприветствовал санкции, внедрению которых посвятил последние месяцы своего президентства

Пятый президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение лидеров институтов и государств-членов Европейского Союза продлить на полгода экономические санкции против России в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, сопроводив свой пост хештегом #StopRussianAggression – #СтопРоссийскойАгрессии.

"Благодарен президенту Дональду Туску, президенту Жан-Клоду Юнкеру, лидерам Франции и ФРГ, а также всем нашим европейским союзникам за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море", - написал Порошенко.

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Петр Порошенко Liga.Net

Он отметил, что последние месяцы своего президентства он посвятил именно вопросу продления санкций и с этой целью посещал многие европейские столицы.

"Хотя Путин продолжает кичиться о якобы неэффективности санкций, их снятие - заветная мечта Кремля, и российская дипломатия ложью, шантажом и подкупом пытается подорвать единство и солидарность Европы с Украиной", – добавил пятый президент.

Стоп российской агрессии Facebook Петра Порошенко

Порошенко считает, что таким действиям агрессора Украина должна противопоставить "активную и креативную дипломатию". "Следующее поле боя – саммит двадцатки в Осаке", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко отреагировал на решение Конституционного суда относительно внеочередных парламентских выборов в Украине. Он отметил, что настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам.

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