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Порошенко поприветствовал санкции, внедрению которых посвятил последние месяцы своего президентства

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Пятый президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение лидеров институтов и государств-членов Европейского Союза продлить на полгода экономические санкции против России в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, сопроводив свой пост хештегом #StopRussianAggression – #СтопРоссийскойАгрессии.

"Благодарен президенту Дональду Туску, президенту Жан-Клоду Юнкеру, лидерам Франции и ФРГ, а также всем нашим европейским союзникам за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море", - написал Порошенко.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Liga.Net

Он отметил, что последние месяцы своего президентства он посвятил именно вопросу продления санкций и с этой целью посещал многие европейские столицы.

"Хотя Путин продолжает кичиться о якобы неэффективности санкций, их снятие - заветная мечта Кремля, и российская дипломатия ложью, шантажом и подкупом пытается подорвать единство и солидарность Европы с Украиной", – добавил пятый президент.

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Стоп российской агрессии

Стоп российской агрессии

Facebook Петра Порошенко

Порошенко считает, что таким действиям агрессора Украина должна противопоставить "активную и креативную дипломатию". "Следующее поле боя – саммит двадцатки в Осаке", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко отреагировал на решение Конституционного суда относительно внеочередных парламентских выборов в Украине. Он отметил, что настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам.

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Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персоны
Петр ПорошенкоДональд ТускЖан-Клод Юнкер
Место
Украина
Теги
РоссияЕвропейский Союзсанкции Россия - страна-агрессор
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Иванов Петр
Иванов Петр
"всем нашим европейским союзникам"- вроде "последний союзник Украины " всадил ей нож в спину?
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