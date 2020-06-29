Порошенко поможет семье бывшего пленного Кремля восстановить кузницу

В Надворной на Прикарпатье пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал помощь для восстановления семейной кузницы "Дархан", которую основал Дмитрий Эйдер – отец Андрея Эйдера, украинского моряка, захваченного в плен во время российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Во время разрушительного наводнения на Прикарпатье кузница Эйдера была полностью затоплена, вода повредила станки и электродвигатели кузнечных молотов. Поэтому Фонд Порошенко решил предоставить семье Эйдера сертификат на 100 тысяч гривен для покупки земельного участка под новую кузницу.

"От нашей семьи, от нашей команды помогаем вам. И наши моряки у нас также находятся на особом месте. Я горжусь, что у нас есть такие моряки, как Андрей", – отметил пятый Президент.

Дмитрий Эйдер рассказал Петру Порошенко, что сын не собирается покидать военную службу. "Служит. Сейчас идет учиться на военного психолога. Хочет продолжить свою карьеру военного и помогать военнопленным. Потому что он сказал – кто не как человек, который был в плену, может помочь таким же как я", – отметил отец моряка.

"В кузнице" Дархан "семьи Эйдеров в городе Надворная творится украинская история, закаляется не только сталь, но и мужское мужество. Именно здесь отец военнопленного моряка Андрея Эйдера изготавливает кортики для наших пленных моряков. Символично, что они были изготовлены из российских снарядов", – пишет Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Кортики, изготовленные на заказ Порошенко, будут вручены нашим морякам, которые героически держались в русском плену и не изменили присягу Украине.