Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный Верховной Радой закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Как написал он на своей странице в Facebook, это стало ключевым моментом в создании антикоррупционной структуры в стране.

"Сегодня в этот исторический день - годовщину безвиза - подписываю Закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это - ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!" - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

7 июня его одобрила Верховная Рада Украины.