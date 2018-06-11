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Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

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Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный Верховной Радой закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Как написал он на своей странице в Facebook, это стало ключевым моментом в создании антикоррупционной структуры в стране.

"Сегодня в этот исторический день - годовщину безвиза - подписываю Закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это - ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!" - сказано в сообщении.

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Антикоррупционный суд в Украине: стала известна дата полноценной работы

Как сообщал OBOZREVATEL, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

7 июня его одобрила Верховная Рада Украины.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
суд
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