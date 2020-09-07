Порошенко поддержал предпринимателей во Львове и озвучил принципиальные позиции "ЕС"

В День предпринимателя пятый президент Украины Петр Порошенко встретился во Львове с представителями объединения "SaveФОП". В ходе встречи лидер партии "Европейская Солидарность" заверил: фракция этой политсилы последовательно будет защищать украинский микробизнес и не позволит превратить контролирующие органы в карательную машину для предпринимателей. Об этом сообщает сайт "ЕС".

"Я считаю, что День предпринимателя – один из важнейших праздников. От отношения власти к празднованию можно определить, как власть вообще относится к предпринимателям", – заявил Порошенко.

Во Львове Порошенко встретился с активистами объединения предпринимателей SaveФОП ЕС

Он убежден: действующая власть не до конца понимает, насколько важны для здорового развития экономики Украины ФЛП – и воспринимает их исключительно как источник наполнения бюджета.

"Я придерживаюсь иных взглядов на то, для чего нужны ФЛП, и для чего нужны малые предприятия, чем действующая власть. И подчеркиваю, что цель эта – это не сбор налогов. Потому что в условиях упрощенного налогообложения проблемы не в том, чтобы повышать поступления бюджета от ФЛП. Это не интерес государства. Прежде всего, это рабочие места. На сегодня ФЛП работают там, куда крупный бизнес не добирается. Они там конкурентоспособны и обеспечивают работой как себя, так и своих наемных работников. А это значит, что они выполняют свою задачу", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко пообещал предпринимателям всестороннюю поддержку со стороны "ЕС" ЕС

Во время встречи предприниматели немало говорили о том, что последние изменения в Налоговом Кодексе постепенно загоняют малый бизнес в тень.

"Когда была введена упрощенная система налогообложения, я открыл свой бизнес. У меня уменьшилось проверяющий давление контролирующих органов, отчетность и бухгалтерский учет стало намного легче администрировать. Поэтому я создал рабочие места – официальные рабочие места. С отменой упрощенной системы налогообложения предприниматели будут вынуждены искать другие варианты для себя. Будут уходить в тень. Мы этого не хотим. Мы хотим быть легальными. Хотим платить налоги. Но для этого нам нужно, чтобы упрощенная система была сохранена", – заявил один из участников встречи, предприниматель Александр Яковина.

Предприниматель Кетино Равлюк отметила, что ситуация, которая сейчас сложилась вокруг условий для малого бизнеса в Украине, подталкивает многих предпринимателей к трудовой миграции.

"После тех законов, которые напринимало монобольшинство, я не вижу, куда и как двигаться моему бизнесу. Сегодня большинство из нас думает о том, не лучше ли нам поехать за несколько километров в Польшу, Чехию, где есть все условия для таких, как мы. Там есть государственные программы для микробизнеса. Сейчас вопрос трудовой миграции стал актуальным для большинства из нас", – убеждена Равлюк.

Порошенко, выслушав предпринимателей, заверил их в том, что "ЕС" еще больше активизирует усилия в отстаивании интересов микробизнеса.

"В 1998 году я был причастен к тому, чтобы создать систему упрощенного налогообложения. Эта борьба за упрощенную систему налогообложения очень важна. Депутаты нашей фракции Нина Южанина и Олег Синютка всегда компетентно и профессионально отстаивают позицию и права предпринимателей", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко убежден: микробизнес является крайне важным для развития экономики ЕС

Среди прочего, лидер "ЕС" отметил необходимость введрения запрета на любые проверки на время карантина – и поддержки государством тех ФЛПов, которые особенно сильно пострадали из-за карантина.

"На сегодня есть несколько принципиальных позиций. Первая: пока есть карантин, вне зависимости от того, вводятся карантинные ограничения или нет, должен быть 100-процентный запрет на проверки. Второе: мы выбираем специальные области, которые пострадали больше всего от COVID-19. И пока есть карантин – никто никаких сложностей ФЛПам не имеет права создавать. Мы выступаем за мораторий на любое ухудшение условий работы ФЛП", – отметил Порошенко.

Среди наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей пятый президент назвал общественное питание, розничную торговлю и туризм.

"В специальных областях, а именно заведениях общественного питания, рынках, учреждениях туризма, там, где люди физически не выходят на работу, в тех заведениях, которые больше всего пострадали от COVID-19, необходима государственная помощь. Именно в этом должна заключаться антикоронавирусная поддержка экономики. Кроме этого, должен быть отменен драконовский закон для предпринимателей – 1210", – подчеркнул Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко прибыл во Львов на специальное собрание, в ходе которого поддержал Олега Синютку на должность львовского городского головы.

Кроме того, на днях власти РФ обнародовали новые санкционные списки против украинских чиновников и политиков. В частности, санкции были введены против пятого президента Украины Петра Порошенко: сам он назвал факт своего попадания в этот список ззнаком отличия за оборону Украины.