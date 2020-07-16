Порошенко – под Радой: государственный язык в Украине атакуют в угоду Кремлю

Пятый президент Петр Порошенко на акции защиты украинского языка под Верховной Радой 16 июля заявил, что "пятая колонна" Кремля пытается расшатать устои украинской государственности и атакует государственный язык.

По его убеждению, декларация о суверенитете Украины, принятая 30 лет назад, стала дорожной картой геополитической катастрофы Путина.

"30 лет назад 16 июля 1990 года в этом здании Верховной Рады Украины было подписано и принято Декларацию о государственном суверенитете. Это не просто нормативный законодательный акт. Это дорожная карта геополитической катастрофы Путина ХХ столетия. Это колокола разрушения Советского Союза и колокола восстановления государственности Украины. Это огромный символ для всех украинцев", – подчеркнул Порошенко.

Он поздравил всех с годовщиной принятия исторического документа и поблагодарил за активную проукраинскую позицию.

"Я благодарю каждого из вас, кто пришел на площадь Конституции для того, чтобы не просто праздновать, а защищать украинское государство. Потому что не только наши воины на фронте, отдавая жизни, защищают украинскую землю. Здесь мы с вами каждый день и каждый час должны защищать украинское государство", – отметил пятый президент.

Порошенко выступил на митинге защиты языка eurosolidarity.org

"Пятая колонна" Кремля, представители которой засели в том числе в этом зале, также очень хорошо разбираются в символизме. Именно поэтому сегодня Путин едет в оккупированный Крым. Именно поэтому сегодня они – представители этой "пятой колонны", странной антиукраинской коалиции "Слуг народа" и ОПЗЖ, – попытались поставить закон об отмене украинского языка. И только решительная ваша воля разрушила этот сценарий. Я поздравляю вас с этим первым шагом к нашей победе", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что за 14 месяцев нынешняя власть потерпела крах и показала свое истинное лицо.

"Уже 14 месяцев у власти эта так называемая команда новых лиц, которая потерпела разрушительного краха и продемонстрировала, кем они были изначально – командой антиукраинцев, ничтожеств, бездарей, которые толкнули Украину в пропасть экономической катастрофы, разрушили украинскую безопасность и международную мировую коалицию на поддержку Украины, которая была построена нашей командой. Что надо делать по их мнению, когда произошла эта катастрофа во всех направлениях? Надо извлекать из-под сукна языковой вопрос. Надо снова продемонстрировать верность и преданность своим заказчикам из Кремля" , – подчеркнул Порошенко.

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Он подчеркнул, что его команда пять лет восстанавливала фундамент украинского государства, выводила страну из состояния языковой летаргии, возрождала украинские песни на украинском радио, потому что в 2013 году их доля составляла лишь 5%.

"Мы восстанавливали украинский язык на украинском телевидении, не давая им возможности продвигать их продукт – русскоязычных "Сватов" и русскоязычный сериал "Слуга народа". Мы восстановили и защитили украинский язык, в том числе и за счет деятельности Украинского культурного фонда, где более 3000 проектов прошли и получили поддержку, придя уже установленные нашей командой квоты на язык", – напомнил пятый президент.

Он поблагодарил народных депутатов из прошлого созыва Верховной Рады, которые стали авторами Закона о языке.

"Это дело моей жизни, и я горжусь, что этот закон подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Я хочу подчеркнуть, что мы намеренно это сделали после выборов для того, чтобы не дать политизировать государственное вопрос украинского языка", – отметил Порошенко.

Он отметил, что попытки реванша, которые происходят при политической воле Зеленского в коалиции с прокремлевскими политическими силами, не пройдут.

Порошенко на митинге заявил, что язык в Украине уничтожают в угоду Кремлю eurosolidarity.org

"Политическую волю для этой попытки реванша дали две политические силы: первый – это Владимир Зеленский. Он неоднократно на своих пресс-конференциях и на своих видосиках обещал реванш, обещал пересмотреть закон об украинском языке, выполняя пожелания своих партнеров по коалиции из прокремлевских ОПЗЖ. Мы с вами не дадим это сделать и точно это остановим", – предостерег Порошенко.

"Впереди еще много работы, но фундамент в виде армии, фундамент в виде языка, фундамент в виде веры и церкви нами с вами уже построен, и мы его защищаем. А фундамент в виде экономики, социальной политики, европейского и евроатлантического движения, проводит наша политическая сила "Европейская солидарность", наши партнеры и те, кому небезразлична Украина, является залогом того, что мы точно победим", – убежден Порошенко.

"Мешает язык – прочь в Ростов! Это очень хорошо слышно и на Грушевского, и на Банковой. Надо будет – еще раз напомним. Победа точно будет за нами", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".