Порошенко под ГБР мощно обратился к Зеленскому из-за преследований: о последствиях спросите у Януковича!

Пятый президент Петр Порошенко под зданием Госбюро расследований, куда его вызвали на незаконный допрос, заявил, что политические преследования, которые устраивает ГБР по заказу власти, – это свидетельство отчаяния и бессилия и не имеет ничего общего с евроинтеграцией и европейскими ценностями.

Порошенко, выступая под учреждением, посоветовал Владимиру Зеленскому спросить у беглого экс-президента Виктора Януковича, чем может закончиться преследование оппозиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра. Ибо Европейский Союз – это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие – Владимир Александрович, чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича. Позвоните ему, он вам расскажет, чем он закончил", – обратился Порошенко к Зеленскому.

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Он отметил, что за год правоохранители тщательно изучили каждую минуту его пребывания на посту президента.

"А я работал и до 2:00, и в 3:00, и в 5:00 утра, я не так быстро устаю, как Владимир Александрович. И в этих условиях – я хочу отдельно подчеркнуть, что после того, как было не найдено абсолютно ничего, они пошли к событиям 5, 7, 13, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972, 73,74 годов, когда я в Болградской средней школе №2 Одесской области получал в первом, втором, третьем и других классах похвальные листы как отличник. А вдруг Порошенко завышали оценки? Привлечь к ответственности надо его первую учительницу", – пошутил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что несмотря ни на что, европейское движение Украины будет продолжено.

"Все, что они строят, строится на лжи. Но у лжи очень короткие ноги, ложь не побеждает. Правда будет за нами. Победа будет за нами. Наше движение в Европу, евроатлантическое сообщество будет продолжено. Наша политическая сила будет работать на Украину. Так, как нашими усилиями сегодня было принято решение о выделении Украине очередного транша 2 млрд долларов. Кстати, отдельно заявление было руководства международных финансовых организаций о блестящих реформах, которые были проведены в течение последних пяти лет, которые сделали прочной банковскую систему, укрепили экономику . Какую сейчас разрушает новая неопытная, зеленая власть новых лиц", – отметил пятый президент.

"Еще раз подчеркиваю, управлять страной – это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее", – предостерег лидер "Европейской солидарности".

Напомним, в ГБР 10 июня устроили акцию в поддержку Порошенко. Его сторонники принесли под бюро картины-фотожабы с карикатурами на президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Ирину Венедиктову, бизнесмена Игоря Коломойского в стиле мировых шедевров.

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