Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев, которые поддержали его в трудное время после смерти отца.

Об этом он заявил 18 июня у стен Печерского районного суда, сообщается в его Telegram-канале. Пятый президент отметил, что не спал три дня и минувшую ночь провел у гроба отца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я уже третью ночь не сплю и не потому, что я их боюсь. Мы их не боимся. А потому что эту ночь я провел возле гроба своего отца. Именно он научил меня любить Украину так, как я ее люблю. Именно он сказал, что мы должны отстаивать и защищать нашу страну", – сказал он.

Порошенко отметил, что последние три дня и три ночи были очень тяжелыми для его семьи и для него лично.

"Я искренне благодарен всем, кто последние три дня и три ночи, которые были очень тяжелыми для моей семьи и для меня лично, сотнями звонков, сообщениями в соцсетях, смс продемонстрировали сверхмощную поддержку, а также почет и уважение к моему отцу и Украине", – подчеркнул пятый президент.

Он попросил людей сегодня и завтра помолиться о его отце. "Он был фантастическим человеком. Папа, сегодня аплодисменты многотысячной акции на Михайловской площади – для тебя. Покойся с миром", – сказал Порошенко.

(Видео – Telegram Петра Порошенко)

Telegram Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины перенес похороны своего отца Алексея Ивановича на 19 июня из-за суда по избранию ему меры пресечения.

В четверг, 18 июня, Печерский районный суд решил отложить заседание до 1 июля.