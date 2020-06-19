Порошенко поблагодарил украинцев за поддержку в связи со смертью отца. Трогательное видео

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поблагодарил украинцев, которые выразили свою поддержку в связи со смертью его отца Алексея Порошенко.

Свое видеообращение политик опубликовал на странице в Facebook. Запись была сделана на церемонии прощания в Михайловском соборе Киева (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Спасибо каждому, кто пришел выразить уважение великому украинцу, великому человеку – моему отцу. Спасибо и тем, кто не смог доехать до Храма Божьего, Клуба Кабинета Министров, но выразил слова поддержки. Я был поражен, какое огромное количество соболезнований поступило моей семье со всего мира. Сотни тысяч неравнодушных людей отметили, как мой отец любил Украину", – сказал он.

Порошенко добавил, что для него отец был настоящим другом, к которому он мог обратиться с советом.

"Еще он был великим учителем, который на собственном примере демонстрировал, как надо любить людей, держать свое сердце открытым, приходить к Богу и верить. Как надо любить жену и как сохранить прочной семью. Как следует переживать за государство, как жить делом, которое ты делаешь", – подчеркнул он.

Пятый президент в своей речи отметил, что его отец был Героем Украины, который собственным примером демонстрировал, как надо любить страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в Свято-Михайловском монастыре прошла панихида по Алексею Порошенко, отцу пятого президента Украины.

Ранее Петр Порошенко поблагодарил украинцев, которые поддержали его в трудное время после смерти отца.