Порошенко перенес похороны отца из-за суда

Пятый президент Украины Петр Порошенко перенес похороны своего отца, чтобы прибыть на суд по избранию ему меры пресечения.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Он уточнил, что похороны перенесены на 19 июня.

"Завтра Петр Порошенко едет в суд, поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", – написал он.

Цеголко уточнил, что панихиду по Алексею Ивановичу Порошенко отслужат в 10:00 в Свято-Михайловском монастыре, а прощание состоится в 12:00 на улице Институтской, 7.

Facebook Святослава Цеголко

Напомним, что отец пятого президента Украины Петра Порошенко умер 16 июня. Ему было 84 года.

Как стало известно OBOZREVATEL, Алексей Иванович скончался в результате инсульта, который случился 15 июня после того, как он узнал, что сына вызывают в суд для избрания меры пресечения и прокуратура требует ареста пятого президента.