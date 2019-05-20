ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Порошенко переехал в прозрачный офис и провел важную встречу

2.6тЧитать материал на украинском

Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 20 мая, провел встречи с американским сенатором Рональдом Джонсоном, послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом и спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом бывший глава государства сообщил в своем Twitter. Он уже успел переехать с Банковой в прозрачный офис "БПП". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Встретился с хорошими друзьями Украины", – написал Порошенко.

Новости
"Я остаюсь": Порошенко сделал заявление о новом президентском сроке
Порошенко переехал в прозрачный офис и провел важную встречу

Twitter Петра Порошенко

Так, беседа с Джонсоном и Сондландом прошла в положительном неформальном ключе. Порошенко тепло поприветствовал американских гостей.

Порошенко переехал в прозрачный офис и провел важную встречу

Twitter Петра Порошенко

Порошенко переехал в прозрачный офис и провел важную встречу

Twitter Петра Порошенко

Поделились в пресс-служба экс-президента и подробностями встречи с Волкером. Спецпредставитель Госдепа заверил, что Соединенные Штаты остаются бок о бок с Украиной.

"Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности государства, а также важности неизменности и постоянства курса реформ в Украине, которые должны обязательно продолжаться", – сказано в сообщении.

При этом, американская сторона высоко отметила деятельность Порошенко на посту президента Украины.

Последний в ответ присвоил Волкеру высокую государственную награду – орден князя Ярослава Мудрого V степени. Спецпредставитель США был удостоен ордена за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства Киева с Вашингтоном и заслуги перед Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко присвоил орден князя Ярослава Мудрого І степени президенту Европейского совета Дональду Туску и президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Петр ПорошенкоКурт Волкер
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
6
Смешно
13
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения