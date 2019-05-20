Порошенко переехал в прозрачный офис и провел важную встречу

Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 20 мая, провел встречи с американским сенатором Рональдом Джонсоном, послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом и спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом бывший глава государства сообщил в своем Twitter. Он уже успел переехать с Банковой в прозрачный офис "БПП". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Встретился с хорошими друзьями Украины", – написал Порошенко.

Twitter Петра Порошенко

Так, беседа с Джонсоном и Сондландом прошла в положительном неформальном ключе. Порошенко тепло поприветствовал американских гостей.

Twitter Петра Порошенко

Twitter Петра Порошенко

Тепла зустріч з американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом pic.twitter.com/MBoVzvFg6Y — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.

Поделились в пресс-служба экс-президента и подробностями встречи с Волкером. Спецпредставитель Госдепа заверил, что Соединенные Штаты остаются бок о бок с Украиной.

"Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности государства, а также важности неизменности и постоянства курса реформ в Украине, которые должны обязательно продолжаться", – сказано в сообщении.

При этом, американская сторона высоко отметила деятельность Порошенко на посту президента Украины.

Последний в ответ присвоил Волкеру высокую государственную награду – орден князя Ярослава Мудрого V степени. Спецпредставитель США был удостоен ордена за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства Киева с Вашингтоном и заслуги перед Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко присвоил орден князя Ярослава Мудрого І степени президенту Европейского совета Дональду Туску и президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру.

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