Порошенко передал тайное послание Эрдогану: рассекречены первые детали

Уполномоченный главы государства по делам крымскотатарского народа, народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание от президента Петра Порошенко.

Как сообщил в своем Facebook нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, встреча прошла на съезде правящей в Турции Партии справедливости и развития, куда прибыли делегации из разных стран.

"В Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко", - написал он.

Чубаров также добавил, что в состав делегации России во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным был и коллаборационист Руслан Бальбек, которого не пустили на прием и отправили в посольство РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мустафа Джемилев заявил, что Турция может стать посредником при обмене украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, как это было с представителями Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.