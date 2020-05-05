"Врачи должны получить 300% доплаты!" Порошенко передал Раде письма о внеочередном заседании

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко заявил, что украинские медики, работающие с COVID-19 должны получить обещанную властями доплату в 300% уже за апрель и должны быть застрахованы от коронавируса.

Об этом Порошенко заявил журналистам, 5 мая. Он сообщил, что принес руководству Верховной Рады подписные листы за проведение внеочередного заседания для принятия законов в поддержку медиков.

"Мы проголосовали, в том числе при подготовке пакета законопроектов по коронавирусу, кардинальное увеличение заработной платы врачам. К 300% увеличивается зарплата всем медицинским работникам, работающим в опасности коронавируса. По состоянию на сейчас, когда прошел уже месяц, врачи все еще не дождались увеличения заработной платы, врачи все еще работают почти бесплатно. Мы считаем непринятным, когда в этой преступной бездеятельности обвиняют или местное самоуправление, или общественных активистов, – это прямое требование", – подчеркнул Порошенко.

eurosolidarity.org

Политик напомнил, что "Европейская солидарность" требует застраховать медиков на случай инфицирования коронавирусной инфекцией. И этот законопроект должен быть одним из приоритетных на внеочередном заседании.

"Врачи должны страховаться, как и солдаты на фронте. И в случае, если врач заболел, выполняя свои обязанности, то страховая сумма составляет не менее 200 тысяч гривен. Если будут смертельные случаи среди врачей, семья должна получить не менее 1,5 миллиона гривен", – подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что после регистрации инициативы депутатов в течение 72 часов должно быть принято решение о внеочередном заседании.

"Сейчас я иду в Верховную Раду, будет встреча с руководством Верховной Рады, техническая работа будет сделана для соответствующей регистрации. Включается в соответствии с законодательством 72 часа, в течение которых должна быть созвана внеочередная сессия. Внеочередная сессия должна быть созвана именно на этой неделе, так как каждый день влечет за собой от 60 до 100 случаев заболевания врачей", – констатировал Порошенко.

Он также отметил, что еще один неотложный законопроект, который должен быть принят на внеочередном заседании – о массовом тестировании.

"Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на сто тысяч населения. Это категорически неприемлемо. Нам больше месяца назад обещали, что в страну привезли 2 миллиона тестов, а тестировано чуть более 100 тысяч человек. Это либо преступное бездействие, или обман людей" , – резюмировал Порошенко.

"Я подчеркиваю еще раз: если у вас нет лабораторий, обратитесь, мы привезем. Если у вас нет тестов – тесты в Китае, в Корее стоят от 5 долларов при очень большой партии до 14-15 долларов. Это означает, что 150 миллионов гривен – это необходимые инвестиции для тестирования миллиона человек. Без тестирования карантинные меры неэффективны. Без того, чтобы выделить место распространения коронавируса, экономика страны страдает, а люди не чувствуют себя защищенными. Именно поэтому мы требуем немедленно в первом чтении и в целом проголосовать документ, который кардинально изменит ситуацию с тестированием", – отметил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что власть провалила подготовку к эпидемии коронавируса на уровне медицинских учреждений, и это признают две трети врачей в Украине.

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