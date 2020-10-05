Порошенко перед саммитом Украина-ЕС посоветовал Зеленскому помнить, где друзья, а где – враги

Перед украинской командой, которая отправляется в Брюссель на саммит Украина-ЕС, стоят очень непростые задачи, потому что, кроме мировой пандемии и экономических проблем, возник кризис доверия к украинскому руководству со стороны международных партнеров.

Об этом написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" в статье "Советы Порошенко к саммиту Украина-ЕС: как сделать работу над ошибками и восстановить доверие" на "Европейской правде".

"Этот кризис возник из-за торможения и даже задний ход, который за полтора года дала новая власть в проведении проевропейских реформ. Из органов власти методично убираются прозападные управленцы. Разрушены конкурсные основы в государственной службе. Зато активно назначаются свои "кварталовцы", шоумены или рекрутируются откровенные или латентные пророссийские кадры из команды Януковича. Такого масштаба антизападной риторики, как теперь, в украинских медиа не было с 2013 года. Растет давление на суды, правоохранительные органы, свободные СМИ. Офис президента буквально разбил антикоррупционную структуру, которую мы с большим трудом сформировали в течение нескольких лет в сотрудничестве с нашими партнерами. Дошло до первых мягких предупреждений о возможных проблемах с безвизом", – заявил Петр Порошенко.

Он отметил, что инерция движения Украины в Европейский Союз, начатого его командой, исчерпывается. "А в нашей ситуации остановиться и стоять на месте – значит подвергать себя риску отката назад в сферу российского влияния", – убежден Порошенко.

"Воспаление легких, вызванное ковидом – не повод равнодушно наблюдать за важным саммитом и не держать руку на пульсе жизни страны. Поэтому накануне саммита считаю целесообразным определить ожидания, которые с этим событием связывают проевропейская оппозиция. Наше наставление, наш совет, наши рекомендации", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Он посоветовал Зеленскому помнить, где настоящие друзья Украины, а где – враги. "Очень важно в Брюсселе сделать все для укрепления доверия с лидерами ЕС. ЕС не" внешний управляющий", а наш будущий дом. ЕС – это действительно не банкомат, а принципы", – подчеркнул Порошенко.

"В Брюсселе с вами будут говорить настоящие союзники Украины, которые болеют за нашу независимость, суверенитет, территориальную целостность и экономическое процветание. Поэтому первая и основная задача делегации – придать новое дыхание проукраинской европейской коалиции, восстановить проукраинский драйв в Евросоюзе. Во время саммита должна прозвучать идеология европейского единства и солидарности с Украиной. солидарности в борьбе с агрессором и во внедрении сложных и комплексных реформ", – заметил Порошенко.

Он считает, что украинская делегация должна представить союзникам свою стратегию по установлению мира на Донбассе и деоккупации Крыму и скоординировать пути усиления политического и санкционного давления на Россию.

"Надо больше санкций, больше привлечения ЕС к восстановлению Донбасса, больше совместного противодействия ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива, и российской пропаганде! Нет другого варианта, кроме как возвращаться к дорожной карте Минских соглашений и к вопросу о голубых касках ООН на оккупированной части Донбасса", – убежден пятый президент.

Порошенко также обратил внимание на необходимость воплощения в жизнь идеи отраслевых союзов с ЕС. "Прежде всего в таких секторах как единый цифровой рынок, энергетическая интеграция, торговля и таможенное сотрудничество, а также, безусловно, ассоциация с Шенгенской зоной. Всячески поддерживаю идею присоединения Украины к "Европейскому зеленому соглашению". На собственном опыте реализации безвиза знаю, что наличие большой цели окрыляет и мобилизует и политический класс, и все общество. Чтобы двигаться вперед к членству в ЕС, нам нужны постоянные проекты с четкими планами, понятными промежуточным целями и взаимными обязательствами", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

"Саммит – хорошая возможность заверить наших европейских партнеров в неизменности политики власти относительно демократических преобразований, укрепления институтов и государственной службы, уважения к правам человека и независимости судебной власти, антикоррупционных органов, обеспечения свободы СМИ, независимости НБУ, стабильности банковского сектора, эффективного корпоративного управления и секторальных реформ в целом", – отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что следует скоординировать позиции по урегулированию политического кризиса в Беларуси и ситуации в Нагорном Карабахе. Порошенко предложил включить в делегацию председателя парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС. По его мнению, это показало бы единство и консолидированную позицию власти и проукраинской оппозиции на пути в Европейский Союз.

"В дипломатии умеют ценить жесты. И такой шаг будет способствовать положительным результатам саммита, на котором я искренне желаю успеха Украины. Время сделать работу над ошибками и исправить ситуацию еще есть", – убежден Петр Порошенко.