Порошенко назвал стратегическую цель Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство Украины в Североатлантическом Альянсе и Евросоюзе является главной стратегической целью.

Об этом он сказал в Киевской области на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, сообщает его пресс-служба.

"Членство в Альянсе - это наша стратегическая цель. И в ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегической целью развития государства - членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом Альянсе", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с Днем рождения, заявив, что СБУ приблизится к стандартам НАТО.