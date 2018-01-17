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Порошенко отверг ультиматум Запада по запуску антикоррупционного суда

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии касаемо проекта закона об антикоррупционном суде.

Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин по итогам встречи представителей гражданского сектора с главой государства.

По его словам, Порошенко допускает, что законопроект можно будет усовершенствовать во время рассмотрения в парламенте, но выступает против ультиматумов относительно положений законопроекта.

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"Дискуссии по отдельным положениям в парламенте целесообразны, ультиматумы с любой стороны - нет. Общая цель - полное соответствие законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии. Но только ее", - отметил Юрчишин.

Порошенко также выступил за принятие законодательства об антикоррупционном суде к марту текущего года.

Как писал "Обозреватель", Международный валютный фонд отправил властям Украины письмо, в котором глава миссии МВФ Рон ван Роден привел внушительный список претензий, в первую очередь касающиеся законопроекта о создании антикоррупционного суда.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Темы
Борьба с коррупцией в Украинесуд
Персоны
Петр ПорошенкоЯрослав Юрчишин
Место
Украина
Объект
Администрация Президента
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