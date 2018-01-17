Порошенко отверг ультиматум Запада по запуску антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии касаемо проекта закона об антикоррупционном суде.

Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин по итогам встречи представителей гражданского сектора с главой государства.

По его словам, Порошенко допускает, что законопроект можно будет усовершенствовать во время рассмотрения в парламенте, но выступает против ультиматумов относительно положений законопроекта.

"Дискуссии по отдельным положениям в парламенте целесообразны, ультиматумы с любой стороны - нет. Общая цель - полное соответствие законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии. Но только ее", - отметил Юрчишин.

Порошенко также выступил за принятие законодательства об антикоррупционном суде к марту текущего года.

Как писал "Обозреватель", Международный валютный фонд отправил властям Украины письмо, в котором глава миссии МВФ Рон ван Роден привел внушительный список претензий, в первую очередь касающиеся законопроекта о создании антикоррупционного суда.