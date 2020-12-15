Порошенко отреагировал на обвинение против Татьяны Черновол

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко под стенами ГБР поддержал Татьяну Черновол, которую пытаются обвинить в умышленном убийстве во время трагических событий Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС". В частности, Порошенко отметил, что нынешняя власть Зеленского отпускает в Россию настоящих преступников, зато преследует украинских патриотов.

"Вы надеялись Татьяну запугать. Вы открыли ящик Пандоры предъявлением этого обвинения. Потому что до этого вы отпустили в Россию беркутовцев, на руках которых кровь Небесной Сотни. Их вы отпустили в Россию. Затем вы отпустили в Россию Цемах, на руках которого кровь невинных жертв рейса МН17", – напомнил Порошенко.

"Потом вы отпустили в Россию "вагнеровцов". С риском для жизни украинские разведчики собрали их всех, все это племя, которое убивало украинцев, и должны были задержать их на территории Украины. Вы слили информацию, совершив государственную измену, отпустили их в Россию. А сейчас вы препятствуете созданию временной следственной комиссии в Верховной Раде относительно государственной измены", – отмечает пятый президент.

"Вы пытаетесь руками Татарова, и Бабикова, и Смирнова сейчас отмазать даже Януковича. Вы пытаетесь сейчас сделать с Татьяны человека, который виноват в Революции Достоинства. Я вам подчеркиваю: за участие в Революции Достоинства в той роли, которую сыграла Татьяна, будут давать ордена. Будут награждать государственными наградами", – убежден Петр Порошенко.

Он отметил, что сегодня этим псевдообвинительным приговором ГБР вынесло приговор себе. "Следователи, которые это подписали, вы будете за это отвечать. Это я вам обещаю. Вы будете отвечать не только в Украине, вы будете отвечать перед всем миром. Вы этим подписали приговор себе, своей системе", – отметил Порошенко.

"Именно такие, как Татьяна, составляют символ украинского политика, украинского добровольца, украинского волонтера, символ женщины – украинки. Абсолютно бескомпромиссная, женщина, потерявшая на войне мужа, которую пытались запугать титушки, но которая смело выступала и против Януковича, и против его титушок, и против Портнова, и тех, кто в ГБР пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров. На переднем крае была Татьяна Черновол", – напомнил Порошенко.

"Я еще раз подчеркиваю: мы Татьяну не оставим наедине, она находится под охраной украинского народа. Запомните и услышьте", – предостерег лидер оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Турчинов, комментируя то, что ГБР выдвинуло Татьяне Черновол обвинение в убийстве на Майдане, сказал, что сегодня реваншисты формируют повестку дня, в частности, для силовых структур.