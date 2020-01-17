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17 января • обновлено в 13:08
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Порошенко отреагировал на громкие обвинения Суркисов по "1+1"

4.5т
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В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что Петр Порошенко не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в канале "1+1" и никому не давал соответствующих поручений.

Порошенко категорически отвергает обвинения, которые распространяются в СМИ, и считает "иск" полностью безосновательным.

"Информация о "иске", вероятно, была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев Приватбанка. Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать "иск" против Порошенко есть намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, что сейчас рассматривается Высшим Судом Правосудия в Лондоне", – сказано в заявлении пресс-службы "ЕС".

Порошенко заявил, что не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами по "1+1"

Порошенко заявил, что не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами по "1+1"

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о том, что якобы Игорь и Григорий Суркисы подали в Лондонский арбитраж иск против пятого президента Украины Петра Порошенко, который может стать шансом для бизнесмена Игоря Коломойского вернуть ПриватБанк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае, если Украина проиграет суд по национализации ПриватБанка, НБУ признает его неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Игорь Суркис Григорий Суркис Петр Порошенко
Место
Украина
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Пить меньше надо.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Евреи друг-другу помогают,а украинцы друг-друга топят.
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Гаранич Роман
Гаранич Роман
Владимирович Владимир, а еврейские украинцы?)))
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