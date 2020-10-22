Порошенко отметил общенациональную важность голосования в Киевсовет

В столице Украины в критические моменты решается судьба всей страны, поэтому голосование в Киевсовет имеет общенациональное значение. В то же время нынешняя власть пытается залезть в карманы к успешным общинам, а создание монобольшинства в местном совете такое же опасно, как и в парламенте.

Об этом лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил в своем видеообращении к киевлянам, напомнив, что благодаря реформе децентрализации, инициированной им, бюджет столицы Украины вырос почти втрое (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть, что наш родной Киев стал намного лучше и комфортнее. Произошло это благодаря децентрализации, которую я инициировал и которую успешно внедрила наша команда. Именно она дала городу невиданный доселе финансовый ресурс. Рекордно увеличила бюджет Киева. Почти втрое. С 23 миллиардов в 2014 году до почти 62 миллиардов в прошлом году. Согласитесь, за такие деньги городская власть могла бы сделать и гораздо больше", – считает Порошенко.

"Но ключевая проблема не в этом. Президент и его "Слуги" смотрят на успехи столичной общины. И их давит зеленая лягушка. Они постоянно пытаются залезть в карман к общинам. Понимая, что "госпожа мэр" пролетает на своем волшебном зонте, – хотят изменить закон о столице. Забрать реальную власть у избранного мэра. А отдать ее – назначенному президентом "смотрящему". То ли с "Велюра", то ли с "Квартала" – "какая разница?" – заметил пятый президент.

Порошенко убежден – права Киева нужно защитить, и это серьезная борьба, которая под силу только сильной политической команде. "Которая имеет сильную фракцию в парламенте, где "Европейская Солидарность" уже не раз "вырубила" бешеный принтер дилетантов. И сильная фракция в Киевсовете. Обе фракции будут работать на Киев как одна команда. В том числе и при моем личном участии", – подчеркнул лидер партии.

"Мы готовы входить в большинство в Киевсовете и брать свою часть ответственности за ситуацию в городе. Потому, если не мы, – есть риск, что такое большинство под давлением Банковой Председатель образует вместе с "Слуга" и ОПЗЖ", – предостерег Порошенко.

"И поддерживать стоит именно ту политическую силу, которая способна защищать от ползучего промосковского реванша не только столицу, а всю Украину. И это – "Европейская Солидарность", – убежден лидер партии.

"Европейская Солидарность" уважает ваш выбор городского головы. Кто бы ни был вашим избранником в мэры, не стоит отдавать всю власть в одни руки. Какой вред от монобольшинства, вы видели на примере Верховной Рады", – отметил пятый Президент.

"Наша задача в Киевсовете – защищать киевлян и помогать вам. А мэра, городские власти – контролировать и держать в тонусе. Поэтому прошу вас на выборах в Киевсовет голосовать за "Европейскую Солидарность". Это предложение "два в одном". С одной стороны, профессиональные и опытные управленцы для города, с другой – украинские проевропейские патриоты Украины", – сказал Порошенко.

"Европейский Киев – европейский выбор – "Европейская Солидарность". Голосуйте за Киев. Думайте об Украине!" – подытожил лидер партии.

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