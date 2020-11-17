Порошенко: отмена ответственности за ложь в декларациях отбрасывает Украину от движения в ЕС

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал нардепов срочно вынести на рассмотрение законопроекты, которые возвращают уголовную ответственность за недостоверную информацию в электронных декларациях.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады во вторник, 17 ноября. Порошенко подчеркнул, что команда Владимира Зеленского и его политические сателлиты целенаправленно атакуют антикоррупционную инфраструктуру и разрушают достижения Революции Достоинства.

"Через несколько дней мы будем отмечать седьмую годовщину Революции Достоинства. После того, как Зеленский по требованию Путина освободил от скамьи подсудимых "Беркут", после того, как приспешникам Януковича, которые вернулись из России, Зеленский дал должности в правоохранительной системе Украины для преследования оппозиции, уж точно никого не удивит вчерашнее решение суда, которым сняли арест с беглеца Януковича. Это никого не удивляет", – констатировал политик.

Он отметил, что атака на антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана командой "Европейской солидарности" в предыдущие пять лет, отбрасывает Украину от сотрудничества и от движения в Европейский Союз. Она ставит под угрозу европейский выбор 45-миллионной страны, предостерег пятый президент.

По его мнению, эта атака углубляет кризис в отношениях с Евросоюзом и НАТО, грозит Украине потерей безвизового режима с ЕС.

"Маневры Зеленского ставят под угрозу свободу передвижения украинцев по миру и Европейскому Союзу. Ведь именно Офис президента и, как оказывается, монобольшинство блокирует рассмотрение законопроекта, под которым поставили подпись большинство фракций включая "Европейскую солидарность" по восстановлению уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что сейчас этот вопрос не ставится на рассмотрение, поскольку нет голосов "Слуг народа" и их сателлитов в зале парламента.

"Мы требуем сегодня поставить на рассмотрение вопрос восстановления уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Мы уверены, что результативным голосованием мы подтвердим европейский выбор и сохраним наше движение в Европу. И прошу присоединиться к этому требованию все демократические фракции", – призвал Порошенко.