26 мая пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" открыл в Музее Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции семьи Порошенко. Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение проведения выставки". Об этом сообщается на сайте "ЕС".

"Сейчас мы присутствуем на открытии очень важной выставки. Именно в 11:00, именно 26 мая. Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого ускорение этой выставки не было бы возможным. В первую очередь, фактическому руководителю ГБР, адвокату Януковича Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем офиса генеральным прокурором Венедиктовой. Особые слова благодарности хочется выразить Военной прокуратуре, так как только они решились подписать внесение откровенно лживой информации в Единый реестр расследований. Каким-то чудесным образом, мне кажется, во втором департаменте ГБР по расследованию преступлений среди военнослужащих это все подписали", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил: среди экспонатов выставки есть документы, подтверждающие время и легальность приобретения полотен, что опровергает обвинения следователей ГБР в противозаконности этих операций.

"Хочу сказать, что для всех остальных это будут картины, а для них (следователей ГБР. - Ред.) наиболее ценным экспонатом будут эти документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на оплату этих работ, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству. Также и в таможенном оформлении все было сделано четко в соответствии с законодательством", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – еще в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть, я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились, для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции. Пытаться оболгать меня в своих видосиках – у вас это не получилось. Вы облили грязью себя, а пытались облить грязью всю правоохранительную систему государства", - подчеркнул Порошенко.

"Я приглашаю посетить эту выставку всех, кому очень интересно – возможно, Офис президента, возможно сотрудников правоохранительных органов. Пожалуйста, придите, смотрите, я хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства. К тем, кто мечтает быть художниками, изучает историю искусств, кто гордится Украина и очень тщательно выбирает, какие образцы украинского искусства интересуют, они и возвращены в Украину", – добавил Порошенко.

По мнению лидера "Европейской Солидарности", у него есть все доказательства для того, чтобы полностью разбить очередные попытки открыть против него уголовное производство.

"Мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. С одной стороны это хорошо, потому что они, открыв несколько уголовных дел по времени моего пребывания во главе украинского государства, в должности Президента Украины более чем за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше – 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня эти попытки потерпели очередное поражение", – убежден Петр Порошенко.

Он также отметил, что в экспозиции – работы художников, которые были связаны с Украиной, любили ее, работали здесь, а их произведения имеют большое значение для всех, кто уважает настоящее искусство.

"Здесь вы сможете увидеть и работы Айвазовского, семья которого по происхождению из Галичины, который сформировался как художник в Феодосии в Крыму. Крым – это Украина. Мы видим работы Лагорио – одного из лучших учеников Айвазовского. В значительной степени представлен Вильгельм Котарбинский – поляк по происхождению , который большую часть своей жизни провел в Киеве и участвовал в росписях Владимирского собора. Тропинин и его портреты, которые имеют отношение к Винницкой области, к Могилев-Подольскому. Хмелюк, который также имеет отношение к Винницкой области. Илья Репин, который родился в Чугуеве и является классическим художником, который описывал в том числе и казацкий быт", – рассказал Порошенко.

Первые посетители выставки, которые смогли ознакомиться с произведениями искусства, заметили, что за два месяца борьбы с эпидемией коронавируса в Украине семья Порошенко потратила на благотворительную помощь больше денег, чем стоит вся экспозиция, представленная сегодня на выставке в Музее Гончара.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что адвокат Порошенко Игорь Головань раскритиковал ГБР за странный способ вызова его клиента на допрос. По словам адвоката, УПК не предусматривает возможности заменить повестку "видосиком", а вся активизация деятельности следственных ГБР обусловлена их желанием "угодить" Владимиру Зеленскому.