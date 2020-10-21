Порошенко: опрос Зеленского – технология незаконной агитации и нарушение Конституции

Президент Владимир Зеленский и его политическая сила нарушают Конституцию, пренебрегают законами и любыми средствами пытаются повысить свой рейтинг перед местными выборами.

Об этом на Прикарпатье заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он отметил, что так называемый "опрос" Зеленского – это одна из технологий незаконной агитации.

"Закон, Конституция, требования Европейского Союза запрещают делать во время выборов такие вещи не субъектам избирательного процесса. А субъектам запрещена агитация", – подчеркнул Порошенко.

Политик отметил, что Зеленский не стесняется из-за того, что финансировать опрос будет партия "Слуга народа".

"Сегодня они официально дали ответ: оплачивать эти агитационные прихоти Зеленского в пользу "Слуги народа" будет политическая партия "Слуга народа". Они даже не стесняются – они будут финансировать агитацию. Это подрывает доверие к Украине. Это отталкивает Европу от Украины и Украину от Европы", – предостерегает пятый президент.

"Сегодня зарегистрировано в парламенте постановление, чтобы отменить второй тур местных выборов – потому что коронавирус. Давайте выборы, говорят они, отменим, потому что коронавирус. Они поняли, что им уже ничего не светит. И не только на Прикарпатье, но и по всей Украине – и сейчас они хотят обмануть людей", – констатировал лидер "Европейской солидарности".

Он призвал украинцев не допустить этого и привести в местное самоуправление патриотическую команду.

"Мы с вами должны решительно не допустить этого. Привести в органы местного самоуправления решительную и патриотическую команду, которая способна сгладить негативный эффект от тех ошибок, которые были допущены в прошлом году, когда позволили "зеленым" себя обмануть через систему фейковых новостей. Защитить от дилетантского правительства, от дилетантского президента, от их непрофессионализма", – убежден Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL: