Порошенко: опасное заявление Зеленского – это приглашение российских войск на Донбасс

Российская Федерация несет ответственность за смерть украинских Героев, погибших за последние сутки. Заявления о том, что Россия потеряла контроль над оккупационными войсками, очень опасны.

Они могут расцениваться как приглашение российских войск в Украину. Об этом заявил Петр Порошенко в своем видеообращении по поводу обострения ситуации на Донбассе, которое опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Петр Порошенко "Радио Свобода"

"Каждый день приносит новые неожиданности. Сегодня мы услышали очень опасное заявление о том, что якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории. Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что выглядит так, что украинское руководство приглашает Россию на оккупированную территорию для того, чтобы легитимизировать оккупацию", – предостерегает Порошенко.

Он отметил, что это категорически неприемлемо. "И я призываю разведывательные органы проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены офицеры вооруженных сил Российской Федерации. Кадровые офицеры", – подчеркнул лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко отметил, что Россия полностью контролирует оккупационные войска на Донбассе, начиная с каждого взвода, роты, батальона, бригады и до двух армейских корпусов, которые входят в состав общевойсковой армии вооруженных сил России.

"Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских Героев, погибших в течение последних 24 часов, и шестерых раненых несет Российская Федерация. Приказ отдавали российские командиры", – убежден Порошенко.

Он также выразил надежду, что призыв президента Зеленского во время инаугурационной речи "прекратить стрелять" не означал приказа украинским войскам "прекратить стрелять в ответ", потому что это категорически неприемлемо.

"Наши Вооруженные силы будут защищать нашу родную землю", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед поездкой Зеленского в Брюссель Порошенко призвал действующего президента сохранить наработки в отношениях с ЕС, которые стали результатом работы команды предыдущего главы государства. А главное – подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

Позже Порошенко раскритиковал Зеленского из-за заявления в Трехсторонней контактной группе по Донбассу о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО.

Кроме того, лидер "Европейской солидарности" потребовал конкретных шагов от президента относительно ответа на российскую агрессию на Донбассе. Порошенко заявил, что важно не только вернуть Украину на временно оккупированные территории Донбасса, но и добиться вывода российских войск, наемников и оружия с украинской территории.

Порошенко также требует от Зеленского объяснений мира на Донбассе на условиях капитуляции. Он призвал политиков не допустить реванша и сползания назад к Российской империи.

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