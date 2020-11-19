Порошенко: обыски в Музее Революции Достоинства – символ реванша и пренебрежения власти к Украине

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во Львове встретился с семьями погибших участников Революции Достоинства и почтил память погибших, зажег лампадку у Мемориала Героев Небесной Сотни.

Как передает пресс-служба политсилы, пятый президент также почтил память погибшего на Донбассе бойца 80-й бригады Ивана Горошко, с которым 19 ноября попрощались во Львове.

Во время общения с журналистами Порошенко отметил, что снятие заочного ареста с президента-беглеца Виктора Януковича и обыски в Музее Революции Достоинства – это однозначные символы реванша.

"Уже седьмая годовщина начала Революции Достоинства, когда Украина и украинцы продемонстрировали, что наш путь в Европу, цель присоединения к Европейскому Союзу и выход из Российской империи, из Советского Союза является настоящей объединяющей национальной идеей. Семь лет назад миллионы украинцев были на улице. И Путину, и его пятой колонне, которые тогда были у власти, это движение было костью в горле. И для того, чтобы остановить это, на улицу были брошены "Беркут", внутренние войска. Начали они с поражения студентов, а бесславно закончили с убийства Героев Небесной Сотни , – напомнил Порошенко.

Он отметил, что подвиг Героев Небесной Сотни навсегда будет запечатлен не только в сердцах украинского народа, но и в украинской истории.

"На этом подвиге будут воспитываться поколения украинцев. И поэтому сегодня наша команда, львовская команда во главе с Олегом Синюткой, члены семей Герои Небесной Сотни, перед которыми украинский народ в долгу, здесь для того, чтобы почтить их память. И это символ отношения украинцев к подвигу Героев Небесной Сотни", – убежден Порошенко.

"Но сегодня есть и другой символ, который демонстрирует власть, тот "подарок", который она приготовила для украинцев. Она игнорирует достижения Революции Достоинства, разрушает их, пытается разрушить декоммунизацию, разрушает люстрацию, имплементируя в Офис президента, в правоохранительные органы тех, кто пять лет скрывался за рубежом от украинского правосудия", – отметил пятый президент.

По его словам, власть имплементирует адвокатов Януковича, которые сейчас возглавляют Государственное бюро расследований, адвокатов Ефремова, которые возглавляют судебное направление в Офисе президента.

"Какой еще символ реванша лучше было бы подобрать для власти? А они нашли. Потому что сегодня в Музее Революции Достоинства утро началось с обысков. Почему так произошло? Что они там искали? Потому что они боятся идей, которые вдохновили украинцев во время Революции Достоинства. Они боятся за себя и поэтому спрятались в Феофании , – считает Порошенко.

"Наша нынешняя власть ментально другая. Они пришли со своим пониманием Революции Достоинства в сценках "95 квартала". Когда на Майдане убивали людей – они шутили с тем, что хорошо бы тех, кто пострадал, одеть в шерсть, а полиции выдать эбонитовые палки. Шутили над нашим суверенитетом и над нашим государством. И очень хорошо, что сейчас народ прозревает", – убежден Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что цель его команды – привести Украину к членству в Европейском Союзе и НАТО. "И никакие видосики, никакие обыски, никакие уголовные дела, какие издевательства над членами семей Героев Небесной Сотни не остановят этот наше движение", – подчеркнул Порошенко.

"От имени всей нашей команды, от имени всех украинцев, которые разделяют наши ценности, хочу поблагодарить семьям Небесной Сотни, хочу почтить память украинских героев, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства, память украинских героев, которые отдали свою жизнь во время операции ООС", – сказал Порошенко.

По его убеждению, украинцы, несмотря ни на что, будут чествовать память Героев Небесной Сотни.

"Несмотря на то, что власть не желает отмечать День Достоинства и Свободы, который был введен моим Указом, – Украина и украинцы его будут отмечать, и это золотыми буквами останется историей Украины. Как мы преодолеем тот реванш, то пренебрежение к Украине, которое демонстрирует действующая власть – так мы преодолеем и агрессора, и освободим украинскую землю. Дело, за которое отдали свою жизнь и Герои Небесной Сотни, и наши воины на фронте, точно приведет нас к победе", – убежден лидер украинской оппозиции.