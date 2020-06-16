Порошенко объявил о плане выхода из коронакризиса и призвал политические силы объединиться

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что его команда имеет четкий план преодоления кризисных явлений в экономике и готова работать совместно с другими политическими силами.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Порошенко подчеркнул, что критическая ситуация в государстве требует немедленного формирования профессионального правительства национального единства, потому что эксперимент с новыми лицами, по его убеждению, "провалился", а каждая новая "программа действий правительства" президента Владимира Зеленского хуже предыдущей.

"Сейчас время не критиковать друг друга, хотя есть за что, а время объединить общество, продемонстрировать обществу свет в конце тоннеля, создать правительство национального единства, потому что эксперимент с новыми лицами провалился, потому что, оказывается, управлять страной – это не вести телешоу, снимать видосики, там нужна компетентная и интеллектуальная работа", – подчеркнул Порошенко.

Политик отметил, что сейчас в Украине кризис почти во всех сферах: в энергетике, промышленности, в падении ВВП, поступлениях в госбюджет, в образовании и культуре.

"У нас на сегодня и премьер-министр, и министр внутренних дел, и министр энергетики и министр промышленности – Владимир Александрович Зеленский. У нас предыдущая программа правительства имеет положительный рост ВВП, затем мы получили программу, где плановые показатели падения ВВП были 5%, в этой программе показатели падения 8%, а по оценкам международных организаций – уже 11% падения. Мы сегодня видим и кризис в энергетике, и кризис с падением промышленности, и кризис с падением ВВП, и кризис по таможне и налоговой, по поступлению средств в госбюджет, и кризис в культуре. Потому что когда формировали фонд по борьбе с коронавирусом, изъяли значительные средства у культуры. И кризис образования, потому что с образовательной программы изъяли значительные средства. А сегодня эти средства почему-то используются не для защиты врачей, закупки тестов, а для того, чтобы строить дороги, да еще и при отсутствии тендерной процедуры в условиях коронавируса", – заметил Порошенко.

По его убеждению, изъятие средств с децентрализации, из местных бюджетов, где львиная доля нагрузки ложится именно на них – это разрушение программы децентрализации, которая была основана командой "Европейской солидарности".

Порошенко отметил, что в первую очередь необходимо стимулировать внутренние инвестиции и дать реальную поддержку малому и среднему бизнесу, который кроме потерь от эпидемии еще и страдает от законодательных "новаций" монобольшинства, в частности печальноизвестного закона 1210.

"Я являюсь автором закона о налоге на выведенный капитал. Мы доработали его с учетом того нелепого закона 1210. Сейчас он корреспондируется с действующей базой законодательства, и я подал его на регистрацию. Я не "тяну одеяло на себя" – прошу, чтобы представители всех фракций подписались, и вместе стимулировали инвестиции в Украину. Зачем облагать налогами то, что инвестор планирует инвестировать", – сказал Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил необходимость упростить доступ малого и среднего бизнеса к реструктуризации уплаты налогов до окончания пандемии коронавируса и упростить доступ к реструктуризации кредитов в связи с тем, что малый и средний бизнес через этот форс-мажор фактически лишен возможности продажи.

Кроме того, по его словам, надо отсрочить уплату налогов, упростив этот механизм, уменьшить нагрузку на заработную плату для того, чтобы вышли из тени, и прекратить проверки малого и среднего бизнеса.

"Европейская солидарность" готова участвовать в формировании правительства национального единства и предложить экономическую программу для преодоления кризиса во всех секторах экономики, которая сейчас царит в Украине", – резюмировал лидер партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко, комментируя обсуждение так называемой программы действий правительства в парламенте, заявил, что эксперимент с новыми лицами провалился, за восемь месяцев чиновники, назначенные президентом Владимиром Зеленским, довели экономику до кризиса.