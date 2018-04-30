Главная
УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

АТО могут возобновить: Порошенко пояснил новый формат на Донбассе

2.7тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение антитеррорисистической операции на оккупированной территории Донбасса может быть возобновлено в случае соответствующих угроз.

Глава государства напомнил, что за властями остается право оглашения АТО, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу отдельно отметить, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявлять АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях", - заявил Порошенко.

По его словам, освобождение Донбасса будет осуществляться политико-дипломатическим путем, но в случае необходимости будет открываться огонь.

"Украинские дипломаты и я, как президент, сделают все возможное, чтобы обеспечить введение формата миротворцев, которые усилят безопасностный контингент и создадут необходимые условия для восстановления нормальной жизни. Но если враг перейдет в широкомасштабное наступление, на вас ложится ответственность обеспечения отпора широкомасштабной вооруженной агрессии РФ и готовность принять участие в стратегической оборонной операции, план которой утвержден", - добавил Порошенко.

Президент передал полномочия руководства операцией объединенных сил назначенному 16 марта 2018 командующим Объединенных сил генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

Поршенко также подписал приказ, которым операция объединенных сил начинается с 14.00 понедельника, 30 апреля.

Новости
Порошенко официально объявил о конце АТО на Донбассе

Как сообщал "Обозреватель", АТО на Донбассе закончилась 30 апреля, а на смену ей приходит Операция объединенных сил. Согласно новому формату, в зоне конфликта ООС будет руководить Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями, МВД, Нацполицией, и силами, которые привлекаются к сдерживанию российской агрессии на оккупированных территориях Донбасса.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook

Наши блоги