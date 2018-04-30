АТО могут возобновить: Порошенко пояснил новый формат на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение антитеррорисистической операции на оккупированной территории Донбасса может быть возобновлено в случае соответствующих угроз.

Глава государства напомнил, что за властями остается право оглашения АТО, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу отдельно отметить, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявлять АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях", - заявил Порошенко.

По его словам, освобождение Донбасса будет осуществляться политико-дипломатическим путем, но в случае необходимости будет открываться огонь.

"Украинские дипломаты и я, как президент, сделают все возможное, чтобы обеспечить введение формата миротворцев, которые усилят безопасностный контингент и создадут необходимые условия для восстановления нормальной жизни. Но если враг перейдет в широкомасштабное наступление, на вас ложится ответственность обеспечения отпора широкомасштабной вооруженной агрессии РФ и готовность принять участие в стратегической оборонной операции, план которой утвержден", - добавил Порошенко.

Президент передал полномочия руководства операцией объединенных сил назначенному 16 марта 2018 командующим Объединенных сил генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

Поршенко также подписал приказ, которым операция объединенных сил начинается с 14.00 понедельника, 30 апреля.

Новости Порошенко официально объявил о конце АТО на Донбассе

Как сообщал "Обозреватель", АТО на Донбассе закончилась 30 апреля, а на смену ей приходит Операция объединенных сил. Согласно новому формату, в зоне конфликта ООС будет руководить Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями, МВД, Нацполицией, и силами, которые привлекаются к сдерживанию российской агрессии на оккупированных территориях Донбасса.