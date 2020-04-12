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12 апреля • обновлено в 19:48
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Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014

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Уголовное дело против Татьяны Черновол – это попытка устроить судилище над всеми участниками Революции Достоинства. А ГБР, управляемое адвокатом Януковича, суждено стать инструментом этой атаки на Майдан. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он также напоминает о ходе событий на Майдане 18 февраля 2014 и отмечает, что заявление ГБР об этих событиях не соответствует действительности.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба "ЕС"

"ГБР врет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз в Россию и зверского избиения студентов-евромайданивцев 30 ноября 2013 года. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом в 2014-м до полусмерти избили Татьяну Чорновил, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого.

18 февраля 2014 настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы ", – вспоминает Петр Порошенко.

"Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессии, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего" ростовского "клиента.

Поэтому уголовное дело против Татьяны Черновол – это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это – попытки устроить русское судилище над ВСЕМИ участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или пищу. Это – признак реванша. Это – попытка переписать историю под диктовку Кремля ", – убежден пятый Президент.

"Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы – носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Гораздо больше, чем купленных Януковичем бабиковых", – отмечает лидер "Европейской Солидарности".

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Персоны
Татьяна Черновол Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Распятого мальчика Батурина забыл, как врал на каждом шагу, так продолжает, только ynopoтыx, которые ему еще верят, все меньше и меньше
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
скоты украинские....снайперы грузинские дали признание что они и Пашинский стреляли по скоту украинскому
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Белый господин
Белый господин
Неясно где он делает такие заявления. Из Испании?
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