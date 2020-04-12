Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014

Уголовное дело против Татьяны Черновол – это попытка устроить судилище над всеми участниками Революции Достоинства. А ГБР, управляемое адвокатом Януковича, суждено стать инструментом этой атаки на Майдан. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он также напоминает о ходе событий на Майдане 18 февраля 2014 и отмечает, что заявление ГБР об этих событиях не соответствует действительности.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

"ГБР врет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз в Россию и зверского избиения студентов-евромайданивцев 30 ноября 2013 года. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом в 2014-м до полусмерти избили Татьяну Чорновил, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого.

18 февраля 2014 настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы ", – вспоминает Петр Порошенко.

"Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессии, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего" ростовского "клиента.

Поэтому уголовное дело против Татьяны Черновол – это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это – попытки устроить русское судилище над ВСЕМИ участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или пищу. Это – признак реванша. Это – попытка переписать историю под диктовку Кремля ", – убежден пятый Президент.

"Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы – носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Гораздо больше, чем купленных Януковичем бабиковых", – отмечает лидер "Европейской Солидарности".

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