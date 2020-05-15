Порошенко обсудил с временным поверенным США в Украине противодействие агрессии России

Глава "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Временным поверенным США в Украине Кристиной Квин.

Как проинформировали в пресс-службе "ЕС", Порошенко выразил благодарность американской стороне за надежную и действенную поддержку Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в деле борьбы с пандемией коронавируса.

Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

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Кроме того, Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок. Подчеркивалась важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущение эрозии независимости Нацбанка Украины.

Глава "Европейской солидарности" выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как весомого инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства. Порошенко также выразил обеспокоенность монополизацией влияния власти в рамках Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, что подрывает ее независимость, а также продолжающимся политическим давлением на отдельные украинские телеканалы.

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Особое внимание было обращено на крайне опасную и тревожную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, а также использование правоохранительных органов для преследования демократической оппозиции.

Порошенко поздравил номинирование генерал-лейтенанта Кита Дейтона на должность Посла США в Украине и выразил надежду на твердую солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что продолжение запрета российских соцсетей является правильным решением. За три года он доказал свою эффективность.