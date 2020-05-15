Порошенко обсудил с временным поверенным США в Украине противодействие агрессии России

Глеб Иванов Политика 17:57, 15.05.2020 Обновлено: 00:33, 16.05.2020

Глава "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Временным поверенным США в Украине Кристиной Квин.

Как проинформировали в пресс-службе "ЕС", Порошенко выразил благодарность американской стороне за надежную и действенную поддержку Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в деле борьбы с пандемией коронавируса.

Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

eurosolidarity.org

Кроме того, Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО.

Отдельно была отмечена необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок. Подчеркивалась важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущение эрозии независимости Нацбанка Украины.

Глава "Европейской солидарности" выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как весомого инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства. Порошенко также выразил обеспокоенность монополизацией влияния власти в рамках Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, что подрывает ее независимость, а также продолжающимся политическим давлением на отдельные украинские телеканалы.

eurosolidarity.org

Особое внимание было обращено на крайне опасную и тревожную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, а также использование правоохранительных органов для преследования демократической оппозиции.

Порошенко поздравил номинирование генерал-лейтенанта Кита Дейтона на должность Посла США в Украине и выразил надежду на твердую солидарность с Украиной на основе двухпартийной поддержки США.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что продолжение запрета российских соцсетей является правильным решением. За три года он доказал свою эффективность.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

Сивохо рассказал об обещанном "сюрпризе" от Зеленского

Саакашвили хочет расторгнуть соглашение Украины с МВФ

Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

Никакого кумовства? Более 30 "кварталовцев" за год попали в органы власти