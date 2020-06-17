Порошенко обсудил с послом Японии агрессию России: продолжает работать над укреплением проукраинской коалиции

Председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Японии в Украине Такаши Кура.

Как сообщили в пресс-службе "ЕС", Порошенко выразил благодарность за твердую и надежную поддержку Украине со стороны Японии, прежде всего в рамках Семерки, по противодействию современным вызовам и угрозам, в том числе в преодолении последствий пандемии коронавируса.

Стороны обсудили стратегии противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и важность укрепления международного единства и солидарности с нашим государством для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, а также устойчивости прогресса внутренних реформ.

В пресс-службе добавили, что важное внимание во время встречи было уделено состоянию обеспечения уважения основных свобод и верховенства права в Украине.

Порошенко со своей стороны отметил опасную тенденцию возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, что рискует негативно сказаться на доверии международных партнеров и уровни поддержки нашего государства.

Также стороны обсудили перспективы дальнейших контактов и координации действий, в том числе в контексте членства Японии в G7.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине и выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса.